أودي تستعد لطرح سيارتها الجديدة A8L لتنافس Maybach S الفاخرة

المستقلة/-سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن سيارة A8L الجديدة التي تستعد أودي لطرحها لتنافس سيارات Maybach S الفاخرة من مرسيدس.

وتظهر الصور التي سربت للسيارة الجديدة أن المركبة حصلت على واجهة أمامية مجهزة بشبك عريض يبرز ملامح القوة فيها، كما زودت بسقف بانورامي كبير، وعجلات عريضة بمقاسات كبيرة، ونظام إضاءة يعتمد على أحدث تقنيات LED.

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على قمرة آية في التطور والأناقة، وجهزت بمقاعد مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، أما واجهة القيادة فيها فجهزت بشاشتين متطورتين في منتصفهما يمكن الكتابة عليهما بالإصبع لتتلقيا الأوامر كتابيا، إضافة إلى شاشة قبالة المقود تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وزينت قمرة هذه السيارة من الداخل بشعارات Horch، كما جهزت بأنظمة إضاءة مميزة تتفاعل مع أنظمة الصوت، أما المقود فحصل على تصميم رياضي مميز.

وحصلت هذه السيارة على أنظمة أمان متطورة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة، وجهزت بكاميرات ترصد محيطها بالكامل، فضلا عن نظامي دفع أمامي ورباعي.

وستطرح المركبة بمحركات بنزين جبارة بسعة 6.0 ليتر و12 أسطوانة تنافس تلك الموجودة في سيارات Maybach الحديثة من مرسيدس.

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