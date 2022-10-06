أودي الألمانية تكشف عن سيارة R8 Coupe الجديدة

المستقلة/- كشفت أودي عن سيارة R8 Coupe الجديدة التي صممتها لمحبي المركبات الشبابية القوية والسريعة.

وقد جاءت السيارة الجديدة بهيكل كوبيه انسيابي بوزن 1570 كلغ، مجهّز بجنح هوائي كبير لزيادة الثبات على السرعات العالية، كما زودت ممتصات الصدمات الأمامية فيها أيضا ببروزات مميزة مصنوعة من ألياف الكربون لتحسين انسيابية الهواء، وحصلت واجهتها الأمامية على فتحات هوائية كبيرة ومصابيح أنيقة تعمل بأحدث تقنيات LED.

 

وحصلت المركبة على عجلات رياضية عريضة بمقاس 20 إنش، ووضع المحرك فيها في القسم الخلفي أسفل باب الصندوق ليظهر بطريقة مميزة كما في السيارات المخصصة للسباقات.

داخليا جهّزت السيارة بمقاعد جلدية ومقود رياضي وواجهة مزينة بمفاتيح مميزة التصميم يدخل في عناصرها الكروم، كما تزيّنت القمرة بشعارات R8 Coupe الخاصة المطلية باللون الأحمر.

ودعمت أودي هذه السيارة بمحرك FSI توربيني بـ 10 أسطوانات وسعة 5.2 ليتر يولد عزما يعادل 565 حصانا، ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.1 ثانية، ومن 0 إلى 200 كلم/سا في غضون 10 ثوان، والوصول إلى سرعة 331 كلم/سا.

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