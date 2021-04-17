أوبو تطلق هاتف Oppo A94 5G رسميا.. سعر ومواصفات

المستقلة /- أطلقت شركة أوبو Oppo العالمية، أحدث هواتفها الذكية للبيع في الأسواق الأوروبية تحت اسم Oppo A94 5G، ويقدم الهاتف المواصفات ذاتها لهاتف Reno5 Z 5G، الذي تم طرحه قبل أسبوع واحد في سنغافورة.

مواصفات هاتف Oppo A94 5G

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يأتي هاتف أوبو Oppo A94 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض +FullHD، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى اليسار مخصص لكاميرا السيلفي والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Oppo A94 5G، إعدادات كاميرا خلفية رباعية داخل إعداد مربع الشكل على ظهر الجهاز، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وبدقة 8 ميجابكسل لعدسة فائقة السرعة، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، وأخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويمتاز هاتف Oppo A94 5G، بميزات قوية للكاميرا مثل: ميزتي Ultra Night Video و HDR Video لتحسين جودة الفيديو، وبالإضافة إلى Dual-View Video و Focus Lock و Dynamic Bokeh و AI Scene.

ويتمتع هاتف Oppo A94 5G، ببطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C، عبر تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتشمل الميزات الأخرى منفذا لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملليمتر وتقنية NFC كما يقدم الهاتف دعما لتقنية الجيل الخامس 5G.

ويتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Oppo A94 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 800U، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

سعر هاتف أوبو Oppo A94 5G

ويتوفر هاتف Oppo A94 5G، بخيارين لونين هما الأسود والأزرق المتدرج، وسيتوفر الهاتف للبيع ابتدءا من 3 مايو المقبل، بسعر 395 دولار أمريكي.