أوبك تعلن عن زيادة حصة العراق من الإنتاج النفطي خلال شهر آذار المقبل

المستقلة /- أعلنت منظمة أوبك، الخميس، زيادة حصة العراق من الإنتاج النفطي خلال شهر آذار المقبل.

وذكرت المنظمة في بيان تابعته المستقلة، أن “حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر اذار حددت بـ4.370 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 45 ألف برميل يوميا عن شهر شباط البالغة 4.325 مليون برميل يوميا، وبزيادة بمقدار 89 ألف برميل يوميا عن شهر كانون الثاني الماضي”.

 

وبينت أن “العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث أكبر منتج في منظمة (أوبك+) بعد السعودية وروسيا”.

 

وأضافت أن “انتاج كلا من السعودية وروسيا، حدد بـ10.331 مليون برميل يوميًا، خلال شهر اذار، أي بزيادة نحو 104 الاف برميل يوميًا عن شهر شباط الجاري، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، لتصل 2.976 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل”.

 

وأشارت المنظمة إلى أن “الكويت حدد إنتاجها بـ2639 مليون برميل يوميا، وحدد انتاج الجزائر بـ1718 مليون برميل يوميا، فيما ظل إنتاج المكسيك كما هو عند 1753 مليون برميل يوميا”.

 

كما بينت أن “حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة في آذار ستبلغ 253 ألف برميل لتصل الى 25.061 مليون برميل يوميا في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع أوبك 16.233 مليون برميل يوميا”.

 

واتفقت منظمة “أوبك+” خلال اجتماعها يوم أمس الاربعاء على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار أكثر من 400 ألف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا.

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