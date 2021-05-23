فيديو

أوبرا وينفري تفجر مفاجأ مؤلمة وتنهار في البكاء – فيديو

المستقلة /- أثناء حديثها خلال فيلم وثائقي، انهارت المذيعة الأمريكية الشهيرة «أوبرا وينفري» في البكاء بعدما فجرت مفاجأة بشأن تعرضها للاغتصاب عندما كانت طفلة من قبل ابن عمها المراهق لمدة 4 سنوات.

خلال حلقة مثيرة ضمن برنامج The Me You Can’t Seeبرفقة الأمير هاري وليدي جاجا، أثارت المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا صدمة الجميع وهي تحكي لأول مرة عن محنة أليمة تعرضت لها في صغرها، عندما تعرضت للاغتصاب على يد ابن عمها.

قالت أوبرا: “في عمر التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من عمري، تعرضت للاغتصاب من قبل ابن عمي البالغ من العمر 19 عامًا.. كنت طفلة ولا أدرك حقيقة ما يحدث لي”، ثم انهارت المذيعة الأمريكية في البكاء.

وأضافت: “لم أكن أعرف ما هو الاغتصاب.. أنا بالتأكيد لم أكن على علم بالكلمة.. لم يكن لدي أي فكرة عن الجنس، ولم يكن لدي أي فكرة من أين يأتى الأطفال، ولم أكن أدرك حتى ما يفعله لي”.

وتابعت المذيعة البالغة من العمر 67 عامًا: “إنه شيء تخطيته تمامًا” قائلة بأن التجربة علمتها “أن الطفلة ليست آمنة في عالم مليء بالرجال”.

لكنها أكدت أن رواية القصة والقدرة على قول ما حدث لها في صغرها لأول مرة بصوت مسموع “أمر بالغ الأهمية” بالنسبة لها.

تحدثت أوبرا لأول مرة عن الإيذاء البدني الذي تعرضت له في عام 1986، خلال برنامجها الحواري، وأوضحت أيضًا في ذلك الوقت أنها تعرضت للإيذاء من قبل صديق والدتها.

وقالت لصحيفة نيويورك تايمز: “لفترة طويلة، حملت هذا العبء معي وكنت أخشى إخبار أي شخص لأنني اعتقدت أنه خطأي”، لكنني الآن أكثر جرأة على مواجهة هذا.

جاء حديث أوبرا خلال حلقة من الفيلم الوثائقي The Me You Can’t See، والذي ظهرت فيه جنبًا إلى جنب مع الأمير هاري وليدي جاجا وجلين كلوز وهم يهدفون إلى مكافحة وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية، والمرض النفسي.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إجراء جديد من فيسبوك بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية

اخر الاخبار

صباح الاحد .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال – فيديو

اخر الاخبار

رقص أطباء هنود داخل جناح عزل كورونا يثير الضجة حول العالم

اخر الاخبار

مفاجأة مرعبة بشأن وباء جديد يهدد العالم وأطباء يوضحون

اخر الاخبار

البرلمان العربي يدعو لإعادة إعمار قطاع غزة

اخر الاخبار

قناة إسرائيلية: إطالة أمد العملية بغزة هدفه إغتيال الضيف

رياضية

نادي برتغالي يغري بوفون “بالفطائر وتذاكر متحف”

رياضية

نادي برتغالي يغري بوفون “بالفطائر وتذاكر متحف”

رياضية

وفاة مشجع أثناء احتفالات أتلتيكو مدريد بالليجا

اخر الاخبار

فيديو.. حورية فرغلي تتحدث عن زيجتها الوحيدة عقب وفاة خطيبها

اخر الاخبار

فيديو.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل صدمتها من محمد رمضان وأمينة خليل

اخر الاخبار

فيديو.. حقيقة تصالح منى السابر مع ابنتها حلا الترك

اخر الاخبار

غدا.. انطلاق معرض أبوظبي للكتاب بقيادة “موزة الشامسي”

اخر الاخبار

فيديو.. محمد عساف يهدي بلاده أغنية “احنا الفلسطينية”

رياضية

كومان يوضح موقفه من الرحيل عن برشلونة

رياضية

مدير منتخب العراق يتحدث عن عودة لاعبي الشرطة

رياضية

ميسي يحقق رقما قياسيا في الدوري الإسباني