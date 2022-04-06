أوبرا تعرض على كريس روك هذا المبلغ للظهور معها

المستقلة /- طلبت مقدمة البرامج العالمية ​أوبرا وينفري، من الممثل العالمي، كريس روك ، الظهور في برنامجها مقابل 6.2 مليون دولار.

وأفادت وسائل إعلام، أن أوبرا طلبت من روك الظهور للحديث عن تفاصيل الصفعة التي وجهها له ​ويل سميث، في حفل توزيع الأوسكار.

جدير بالذكر، أن كريس روك، علق على قيام النجم العالمي ويل سميث بصفعه على المسرح في حفل الأوسكار.

بعدما أطلق كريس نكتة عن حلق الممثلة جادا سميث زوجة ويل شعرها، واعتبرها اهانة لها، خصوصا انها تعاني من الثعلبة.

وقال كريس روك: مازلت أحاول إستيعاب ماحدث.

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