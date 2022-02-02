أوباميانج رسميا في برشلونة : وسأعطي للفريق كل ما لدي

المستقلة/- اعرب المهاجم بيير إيميريك أوبامياج عن شعوره بالفخر بعد توقيعه مع برشلونة والإعلان عن انضمامه رسميا.

وأعلن برشلونة التعاقد مع أوباميانج رسميا في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أرسنال بالتراضي.

وقال أوباميانج في تصريحات عبر قناة النادي: “أنا سعيد جدا ومسرور لأكون هنا، وحقا أنا أريد أن أخرج الآن للميدان”.

وتابع “الصفقة قد انتهت في النهاية لقد كان يوما صعبا ولكن أنا هنا في النهاية متحمس وسعيد للغاية”.

واستمر “إنه واحد من أفضل الأندية في العالم ومن الشرف لي أن أتواجد هنا ولهذا وقعت مع برشلونة”.

وأضاف “لدي خبرة كبيرة باللعب في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، لهذا جئت إلى هنا من أجل إعطاء الفريق أقصى ما يمكنني”.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أعلن أن صفقة أوباميانج قد تم تسجيلها قبل دقيقة واحدة من نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وكان أوباميانج تم تجريده من شارة قيادة أرسنال بسبب مشكلة انضباطية وتم استبعاده من تشكيل الفريق وكذلك البعثة المسافرة إلى الإمارات لخوض معسكر تدريبي استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وكان أوباميانج ينتهي تعاقده مع أرسنال في صيف عام 2023.

وخاض اللاعب صاحب الـ32 عاما مع أرسنال 163 مباراة سجل خلالهم 92 هدفا وصنع 21 آخرين.

وتوج أوباميانج بلقب هداف الدوري الإنكليزي مع أرسنال في موسم 2018-2019 كما ظفر بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الدرع الخيرية.

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