أوامر قبض بحق مدير صحة ذي قار وعدد من الموظفين

المستقلة/-اصدرت محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض بحق ١٣ متهما بينهم مدير صحة المحافظة على خلفية حادثة الحريق التي طالت مركز النقاء الخاص بعزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين التعليمي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “المحكمة أصدرت أوامر قبض وتحر بحق ١٣ موظفا بينهم مدير عام دائرة صحة ذي قار استنادا الى أحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات، وفاتحت وزارة الصحة لإجراء التحقيق الإداري من اجل معرفة المقصرين، وتدوين اقوال الممثل القانوني للوزارة”.