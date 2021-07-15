أهم عنصرداخل جسمك اذا فقدته ستفقد شبابك

المستقلة /- يفقد الانسان الكثير من العناصر المهمة داخل جسمه والتي بجورها تعمل على تجديد صحته واعطائه منظرا اقل سنا وهذا يحدث كلما زاد الأنسان عمره تتراجع هذه الخلايا عن اداء وظيفتها الاعتيادية وتصبح قليلة جدا في الجيم لذلك تطرأ التغيرات على الشكل والبنية كلما زاد عمر الانسان ومن هذا الخلايا هي الكولاجين العنصر الأكثر اهميا في تكوين الجسم من الداخل الذي يعكس للخارج.

الكولاجين عبارة عن بروتين يشكل مكونا اساسيا في البشرة وموجود في الأنسجة والمفاصل والجلد والعين ايضا ، تماما مثل ” حمض الهايرولينك ” الذي لا يمكن الاستهانة به.

ويعد كفيلا مع ” الايلاستين ” بتاحفاظ على صحة البشرة وشبابها فهو يمنح البشرة مظهرا مشدودة وأكثر رطوبة ونضارة.

يبدأ الانسان بخسارة الكولاجين بعد سن الثلاثين ما يؤثر على الأربطة فتصبح مشدودة بمعدل اقل وتزيد معدلات الترهل.

يمكنك الحصول عليه من بعض الاغذية والفيتامينات كما ظهرت مؤخرا تقنيات الحقن في الوجه والجسم من خلال ” ابر الكولاجين”

كما يقلل بعض الخبراء من اهمية عقاقير الكولاجين لاعتبارها لا تصل الى الجلد بهذه الطريقة فهو لا يمتصها بالشكل المطلوب والطريقة الوحيدة للاستفادة من حبوب الكولاجين هو البدء بأخذها في سن مبكرة.