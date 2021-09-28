أهم الصيانات الضرورية للسيارة قبل دخول الشتاء

المستقلة /- يحرص العديد من الأشخاص ملاك السيارات في فصل الشتاء على إجراء صيانات رئيسية للتأكد من أن مركباتهم لن تتضرر من برودة الطقس والأمطار.

لذلك إليك قائمة بالأضرار التي قد يتسبب بها فصل الشتاء على السيارة ليحذر منها السائق ويستعد لها بشكل صحيح يقي سيارته من الأعطال المتكررة.

صيانة البطارية

و أول ما حُذِرَ منه وهي الأعطال التي تتعرض لها البطارية خلال فصل الشتاء، كون البطارية أكثر أجزاء السيارة تعرضا للضرر من برودة الطقس، غالبا ما تفقد البطاريات الكثير من طاقتها بسبب ظروف الشتاء.

ون يتم تجنب ذلك بالاستعانة بنوع بطاريات مناسب لفصل الشتاء، أو إجراء الصيانة اللازمة للبطارية الحالية قبل دخول الشتاء.

مكافحة “ملح الأرض”

هذه المشكلة يعاني منها سائقي السيارات بالمناطق التي تشهد تساقطا للثلوج بكثافة، والضرر هنا ينتج عن الملح الذي يتم نشره على الطرق لمنه تراكم الجليد عليها.

هذا الملح يلتصق بالسيارات لفترات طويلة، وإذا لم يلحظه السائق ويقوم بالتخلص منه أولا بأول، سيتسبب هذا الملح في تآخل هيكل وأجزاء السيارة، و لتجنب ذلك يجب غسل السيارة بشكل دوري.

ضغط الهواء بالإطارات

من الأشياء التي تعاني من التأثير السلبي للشتاء بالسيارة، الضغط بالإطارات، وذلك نظرا لتمدد الهواء وانكماشه نتيجة لتأثر بدرجات الحرارة، و من الوارد تكرار رصد استشعارت السياراة لانخفاض بالضغط في الإطارات خلال فصل الشتاء.

ورغم ذلك ينصح بالتأكد من سلامة ضغط الإطارات إذا ما لوحظ أي تغير به خلال فصل الشتاء بالذهاب لمركز صاينة متخصص أو الاستعانة بأجهزة قياس الضغط المتنوعة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

علا الفارس ترد على أنباء إقالتها من قناة الجزيرة القطرية

اخر الاخبار

أول ظهور لـ “دنيا سمير غانم” بعد وفاة والديها

اخر الاخبار

سامر المصري يكشف الأسرار عن مسلسل باب الحارة

اخر الاخبار

ابرز مباريات الثلاثاء من منافسات بطولة دوري ابطال أوروبا

اخر الاخبار

ممثلة لبنانية تلتقي عائلتها للمرة الأولى منذ عامين

اخر الاخبار

أهم الصيانات الضرورية للسيارة قبل دخول الشتاء

اخر الاخبار

بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهب

اخر الاخبار

بريطانيا تضع الجيش في حالة تأهب

اخر الاخبار

الإمارات تدعو إيران لإنهاء احتلالها 3 جزر إماراتية

اخر الاخبار

قطر: 5 مليارات دولار فائض الميزان التجاري خلال آب الماضي

اخر الاخبار

أمريكا تختبر “صاروخا جديدا” أسرع من الصوت 5 مرات

اخر الاخبار

الكشف عن 3 مهن تضمن راتبا جيدا في السنوات الـ10 المقبلة

اخبار العراق

رئيس الوزراء: خدمة زائري الاربعينية ليس واجب طبيعي بل هو اخلاقي وانساني

اخر الاخبار

احذر من تناول الشوربة لهذا السبب الصادم

اخبار فلسطين

وزير فلسطيني يطالب الخرطوم بتسليم أموال حماس المحجوزة الى السلطة الفلسطينية

اخر الاخبار

موجة كورونا قادمة ستصدم العالم من جديد

اخر الاخبار

الأرملة السوداء تتصدر محركات البحث بعد قتل أزواجها ال20