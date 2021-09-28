أهم الصيانات الضرورية للسيارة قبل دخول الشتاء

المستقلة /- يحرص العديد من الأشخاص ملاك السيارات في فصل الشتاء على إجراء صيانات رئيسية للتأكد من أن مركباتهم لن تتضرر من برودة الطقس والأمطار.

لذلك إليك قائمة بالأضرار التي قد يتسبب بها فصل الشتاء على السيارة ليحذر منها السائق ويستعد لها بشكل صحيح يقي سيارته من الأعطال المتكررة.

صيانة البطارية

و أول ما حُذِرَ منه وهي الأعطال التي تتعرض لها البطارية خلال فصل الشتاء، كون البطارية أكثر أجزاء السيارة تعرضا للضرر من برودة الطقس، غالبا ما تفقد البطاريات الكثير من طاقتها بسبب ظروف الشتاء.

ون يتم تجنب ذلك بالاستعانة بنوع بطاريات مناسب لفصل الشتاء، أو إجراء الصيانة اللازمة للبطارية الحالية قبل دخول الشتاء.

مكافحة “ملح الأرض”

هذه المشكلة يعاني منها سائقي السيارات بالمناطق التي تشهد تساقطا للثلوج بكثافة، والضرر هنا ينتج عن الملح الذي يتم نشره على الطرق لمنه تراكم الجليد عليها.

هذا الملح يلتصق بالسيارات لفترات طويلة، وإذا لم يلحظه السائق ويقوم بالتخلص منه أولا بأول، سيتسبب هذا الملح في تآخل هيكل وأجزاء السيارة، و لتجنب ذلك يجب غسل السيارة بشكل دوري.

ضغط الهواء بالإطارات

من الأشياء التي تعاني من التأثير السلبي للشتاء بالسيارة، الضغط بالإطارات، وذلك نظرا لتمدد الهواء وانكماشه نتيجة لتأثر بدرجات الحرارة، و من الوارد تكرار رصد استشعارت السياراة لانخفاض بالضغط في الإطارات خلال فصل الشتاء.

ورغم ذلك ينصح بالتأكد من سلامة ضغط الإطارات إذا ما لوحظ أي تغير به خلال فصل الشتاء بالذهاب لمركز صاينة متخصص أو الاستعانة بأجهزة قياس الضغط المتنوعة.