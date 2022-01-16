أهل الفن يؤسسون فرقة نينوى للموسيقى

(المستقلة/- نوفل الراوي/..يوما بعد آخر يبدي الفنان الموصليّ حرصه على اللحاق بإقرانه ، وتعويض ما فاته في حقبة الاحتلال الداعشي للمدينة .. هذه المرة تأتينا المبادرة من خلال أهل الموسيقى والغناء في الموصل

يقول رئيس نقابة الفنانين في الموصل الفنان تحسين حداد : بعد طي صفحة التخلف والحرمان التي أوجدها احتلال داعش للموصل وجدنا من المناسب أن نبادر باعادة واجهات الفن للناس والمتابعين بشكل عام .. فكانت لنا معارض للفن التشكيلي ومشاركات مهمة في الخط والرسم والزخرفة والنحت واعمال الكرافيك وغيرها .. وشيئا فشيئا نسعى بشتى السبل الى اعادة بث الحياة في المفاصل الفنية على الرغم من محدودية الدعم المقدم لنا إن لم نقل غيابه نهائيا في احيان كثيرة ..

ويكمل : هذه المرة بادرت نقابتنا لتحقيق خطوة أخرى مهمة تحسب لها في هذا الظرف حيث قمنا بتوجيه الدعوات للموسيقيين الشباب وجلهم من الدارسين للفن على مستوى الدبلوم والبكالوريوس وكذلك من الهواة وباشرنا تأسيس أول فرقة موسيقية أطلقنا عليها فرقة نينوى للموسيقى ..

وأشار حداد الى أن هذه الفرقة الفتية التي يقودها المايسترو نبيل حسون تضم 25 عازفا هم خليط من المحترفين والشباب ، ولأول مرة في الموصل تشارك المرأة في هكذا لون من الفن حيث ضمت الفرقة ست عازفات يقفن الى جانب العازفين كي يقدموا اعمالهم الموسيقية ..

واضاف فرقتنا هذه تسعى الى تحقيق اهداف عديدة في مقدمتها اعادة احياء الموسيقى التراثية العراقية المتجذرة وتقديم الاعمال الفنية المتميزة ذات المضامين التي تعكس ثقافة الفنان العراقي بشكل عام والموصليّ على وجه الخصوص ، كذلك تسعى الفرقة الى اكتشاف المواهب الشابة وزجها في متون العمل الميداني في محاولة جادة لايجاد قاعدة فنية للانطلاق نحو الافضل , حيث تتواصل التدريبات حاليا لتقديم عدد من المقطوعات الموسيقية التراثية العراقية في موعدد قريب جدا , كما نعمل على اعداد ( كورال) من المنشدين سيكون مكملاِ للفرقة ..

وأكد حداد أن العمل يجري بخطوات متزنة ومتسقة وقادم الايام ستشهد عودة التراث الموسيقي بقوة الى الساحة الفنية .