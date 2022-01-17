أهل الشأن يرون أن الاغنية العراقية بخير

المستقلة/- نوفل الراوي/..سوق الأغنية العراقية تمشي وفق منوال خاص بها ، يقول أربابها والمتعاملون بها أنهم أقرب من الرضا عنها مقارنة بأية مرحلة ماضية على الرغم من محاولات العديد من النقاد والمهتمين بها .. أنهم ينظرون الى المشهد الغنائي بعين أخرى تختلف عن عيون الآخرين …

يقول المنتج والموزع ناطق الحديدي : نستطيع الجزم بأن الاغنية العراقية ما زالت في خير، وانها لم تنزع قميص عافيتها كما يريد ترويجه البعض فهنالك عدد غير قليل من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين الأفذاذ الذين ينزفون ابداعا من أجل السير بالأغنية العراقية في مسارات محببة .

ويكمل : في حقيقة ان الاغنية العراقية اصبحت تستقطب اعداد لا حصر لها من المتابعين في كل ارجاء الوطن العربي بلهجتها المحلية المحببة للنفوس على العكس مما كنا نسمعه سابقا حيث كان هناك من يدعي ان اللهجة المحلية صعب فهمها أو تردديها من قبل ابناء الوطن العربي ؛ بل لاحظنا أن المواطن العربي فنان أو متلقٍ يتابع بشغف الغناء العراقي ,وربما وجد الكثير من الفنانين العرب فرصة للإنتشار الاوسع بعد ان قاموا اباداء أغانٍ عراقية مثل ديانا حداد وعاصي الحلاني وراشد الماجد وشمس وسارية السواس وغيرهم الكثير

* كمنتج فني لم تقدم شيئا لأبناء مدينتك ؟

– كلام مضبوط.. السبب في ذلك الفنان الموصلي نفسه وهنا انا اتحدث بالمجمل اذ مازال الفنان الموصلي وكذلك الشاعر الغنائي الموصلي لم يتجاوز نقطة الصفر في باروميتر فنه ما عدا فنانون يعدون على الاصابع كانوا اوفياء لفنهم .. الغناء الحالي يتطلب التفاعل مع الحاضر والافادة من التراث الذي خلفه جيل العمالقة لكن هذا الشيء لم يعره معظم الفنانين بالموصل الأذن الصاغية فظلوا يرددون اغاني غيرهم من دون ان تكون لهم بصمتهم الخاصة بهم .. انا حاولت ان انتج اغانٍ لأصوات من الموصل بمواصفات متقدمة من ناحية جودة الكلام واللحن المتميز زيادة على الصوت المطلوب .. لكني اقولها بمرارة فشلت .

الفنان الموصلي لا يريد تطوير ذاته وهذا ما جعلني اتجه الى العاصمة و البحث عن اصوات لاقوم بانتاج اعمالها الفنية او تبني توزيع البوماتها بشكل سليم ، وحاولت ايضا أن اقدم الفنان الموصلي من خلال اشراكهم بالبومات متميزة لحنها ملحنون كبار مثل نصرت البدر على سبيل المثال لكني لم اجد الصوت الذي يمكن أن امنحه ملل هذه الالحان ، ومع ذلك اقول سابقي على باب التفاؤل مفتوحا واني ساكون في جاهزية تامة لانتاج أي عمل يمكن له تحقيق النجاح المطلوب واظن ان مدينة مثل الموصل وهي المدينة الولادة للمواهب سوف اجد فيها اصوات متميزة ومثقفة بامكانها ان تثبت نفسها في الوسط الغنائي