أنقرة تطلب من الإمارات تسليمها زعيم المافيا التركية

المستقلة /- طلبت تركيا توقيف وتسليم زعيم المافيا التركية سادات بكر، الذي لجأ إلى الإمارات واتهم مسؤولين بارزين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بارتكاب جرائم مختلفة.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن وزارة العدل التركية طلبت من الإمارات العمل على “توقيف سادات بكر مؤقتا بغرض تسليمه إلى تركيا”.

وفي مايو 2021، أثار بكر (49 عاما) استياء تركيا عندما نشر مقاطع فيديو تم إخراجها بعناية على موقع “يوتيوب” واتهم فيها مسؤولين كبارا وأفرادا من عائلاتهم بالاغتصاب والقتل والاتجار بالمخدرات.

وبكر المدان بعلاقته مع الجريمة المنظمة والذي يقدم نفسه اليوم كرجل أعمال، هاجم بشكل خاص وزير الداخلية الحالي سليمان صويلو متهما إياه بالخيانة بعد أن كان يحميه في وقت من الأوقات. فيما نفى صويلو وأشخاص عدة ممن ذكرهم بكر هذه الاتهامات.

هذا ولم ينشر بكر أي مقاطع فيديو جديدة منذ يونيو 2021. وأكد أن السلطات الإماراتية حذرته من “مخاطر أمنية عالية” ومنعته من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تلقيه تحذير من خطر تعرضه لمحاولة اغتيال.

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