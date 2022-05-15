أنغام إلى المستشفى بعد وعكة صحية طارئة

المستقلة /- تعرضت المطربة أنغام لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، مساء اليوم السبت، وأظهرت الصور الأولى وضع ذراعها الأيمن في دعامة طبية مع وجود لاصقة طبية على الكتف الأيمن، بينما تم وضع كانولا للمحاليل الطبية في كف اليد اليسرى.

ولم تكشف رانيا رياض طبيعة مرض أنغام، ولكن تم تداول صور أخرى للمطربة المصرية عبر الصفحات الخاصة بالمعجبين، وأظهرت وجهها شاحبا، مع وضع ذراعها في دعامة طبية بما يوحى بأنها تعرضت لكدمات وسقوط على الأرض.

واحتفلت أنغام صباح اليوم بنجاح أغنيتها الجديدة “لوحة باهتة” التي طرحتها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» الأسبوع الماضي، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و 276 ألفا و711 مشاهدة بعد خمسة أيام من طرحها.

وواصلت أنغام الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع الفيس بوك ووضعت بوستر الأغنية، وأعربت عن سعادتها بالإشادات التي تلقتها وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

DXN GEMpyuri

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