أنطلاق عملية امنية من سبعة محاور غربي العراق

المستقلة /… أعلنت خلية الإعلام الأمني أن قيــادة عمليات الأنبار شرعت بعملية امنية من سبعة محاور من خلال قطعات فرقتي المشاة الأولى والعاشرة معززة بعناصر من الوكالات الامنية ومفارز المعالجة بواجب للبحث والتفتيش في مناطق(جنوب شرق منفذ طريبيل الوليد– جزيرة الكرمة).

وذكرت الخلية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد  أن العملية تهدف إلى إلقاء القبض على المطلوبين وتدقيق العوائل ورفع المخلفات الحربية للعصابات الارهابية وتعزيز الأمن والاستقرار، وخلال البحث تم ضبط (دراجة نارية بدون لوحات) جنوب شرق منفذ طريبيل- الوليد ، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم ضبط كدس عتاد في منطقة (زنكورة) بقضاء الرمادي.

وأضاف البيان فإن قوة من الفوج الأول في لواء المشاة 28 بالفرقة العاشرة وخلال عملية بحث وتفتيش تمكنت من العثور على 16 مقذوفا مختلف الأنواع وعبوة ناسفة عبارة عن (صفيحة) من مخلفات تنظيم داعش، مشيرا إلى أنه تم التعامل معها وفق السياقات الاصولية. (النهاية)

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