أنس جابر تدخل تاريخ التنس

المستقلة/- دخلت التونسية أنس جابر تاريخ لعبة التنس بعد أن أصبحت أول عربية تحقق لقبا، ضمن دورات رابطة المحترفات، بتتويجها في بطولة برمنجهام الإنجليزية، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأقصت جابر الأميركية المخضرمة فينوس وليامز، المتوجة في ويمبلدون خمس مرات، لتصبح أول تونسية تبلغ الدور الثالث للبطولة.

وعن هذه الخطوة قالت جابر “أن أكون اللاعبة العربية الوحيدة (في هذا المركز المتقدم) ضمن دورات رابطة المحترفات ليس بالأمر السهل”.

وتابعت “ربما هناك من يشاهدني الآن ويريد أن يكون مكاني.. كل ما أريد قوله، إنني إذا وصلت، فلا شيء مستحيل.. كما قلت من قبل، أحاول دائمًا أن ألهم الأجيال الأخرى”.

بدورها أشادت فينوس وليامز بالتونسية قبل المباراة، بالقول “سترون جيلا جديدا من السيدات من شمال إفريقيا، يأتين الى عالم كرة المضرب، والفضل كله يعود إليها.. إنها تلهم الكثيرين بمن فيهن أنا”.

وأكدت جابر، التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل “لا يهم إن كانت تونس أو مصر أو المغرب، أريد أن أرى المزيد من اللاعبات” من الدول العربية.

وستواجه أنس جابر في الدور الثالث لويمبلدون منافستها الإسبانية، جاربيني موجوروزا، حاملة اللقب عام 2017.

وقالت النجم التونسية “أن أتمكن من تجاوز ربع النهائي في بطولة جراند سلام، هو أمر يجب أن أحققه”.