أنس جابر تحقق الترتيب الأفضل في مسيرتها

المستقلة/- ارتقت اللاعبة التونسية أنس جابر مركزا واحدا في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الصادر اليوم الإثنين حيث أصبحت تحتل المرتبة 22 عالميا.

ويعد هذا هو أفضل ترتيب تحققه أنس جابر في مسيرتها إلى حد الآن.

وبذلك تقترب البطلة التونسية من نادي العشرين لأفضل 20 لاعبة في العالم.

يذكر أن أنس جابر غادرت دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد هزيمتها أمس في الدور الأول أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو بمجموعتين دون رد.

وكان الجميع يتوقع تأهل التونسية، خاصة وأن نافارو، عادت لأجواء المنافسات في يونيو/حزيران الماضي بالمشاركة في بطولة رولان جاروس بعد غياب دام قرابة 9 أشهر صارعت فيها مرض السرطان.

وبذلك تودع أنس جابر للمرة الثالثة على التوالي الأولمبياد من الدور الأول بعد أولمبياد لندن 2012، وريو 2016.

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