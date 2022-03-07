أنجلينا جولي تصل إلى اليمن في زيارة رسمية

المستقلة /- وصلت سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي، اليوم الأحد، إلى اليمن في زيارة تهدف لتسليط الضوء على معاناة الشعب اليمني، بعد 7 سنوات من الصراع.

وقالت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها في موقع “تويتر”، إنها تأمل أن تسلط زيارة الممثلة الأمريكية الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، وتساعد على حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل مؤتمر سنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس الجاري.

ودعت المفوضية الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الصراع.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية حكومة الحوثيين بصنعاء هشام شرف إن الممثلة الأمريكية ستزور صنعاء قريبا، معتبرا أن زيارتها “ستسهم في لفت انتباه العالم لما يجري من عدوان وحصار يتعرض له الشعب اليمني، واللاجئون الذين قدموا طلب الحماية والدعم في اليمن”.