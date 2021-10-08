أنباء عن وفاة سهير البابلي

المستقلة /- كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية سهير البابلي تفاصيل حالتها الصحية، مؤكداً أنها تُعاني من الزهايمر، وتتعرض للنسيان لحدّ كبير، لذلك تعتذر لأي جهة سعت لتكريمها خلال السنوات الأخيرة؛ إذ تلزم بيتها، وتقضي الوقت مع أحفادها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو مصور للفنانة سهير البابلي، باعتباره أحدث ظهور للفنانة المُختفية عن الساحة منذ أكثر من خمسة أعوام تقريبًا، وحظي بنسبة انتشار كبيرة.

وأكد المصدر، وفقا لصحيفة الوطن، أنّ هذا المقطع المصور يعود تاريخه إلى أكثر من عام، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في مصر، مضيفاً «لا أعلم سبب ظهور فيديو سهير البابلي في هذا التوقيت مُجددًا، رغم مرور أكثر من عام عليه»، مشيرا إلى استقرار حالتها الصحية؛ إلا أنها لم تستقبل أحداً في منزلها منذ أشهر طويلة أو تُبادر هي بالخروج لزيارة أحد، وذلك لأسبابٍ عدّة؛ أبرزها الخوف من كورونا.

الجدير بالذكر ان الفنانة سهير البابلي، ممثلة من مواليد عام 1937 تميزت في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي في الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية.