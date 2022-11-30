أمين بغداد يكشف عن مشروع لأتمتة جميع إجراءات الأمانة خلال المرحلة المقبلة

المستقلة/- كشف أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، الأربعاء، عن مشروع لأتمتة جميع إجراءات الأمانة خلال المرحلة المقبلة.

وقال كاظم، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته المسقتلة، إن “هناك مشروعاً لأتمتة جميع إجراءات الأمانة مثل جباية أجور ورسوم الماء وإجازات البناء ودفع الرسوم وغيرها من الإجراءات”، مضيفاً أن “الأمانة بصدد استقطاب شركات رصينة ومختصة بموضوع الجباية الإلكترونية، إذ يأتي هذا ضمن توجهات الحكومة في تسهيل إجراءات المواطنين وتفعيل عملية الجباية بشكل ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأشار كاظم إلى أن “الموضوع يتعلق بشبكة الصرف الصحي وكميات الاستيعاب”، مبيناً أن “مقدار استيعاب الشبكة هو 22 ملم، وفي وقت سقوط كميات كبيرة من الأمطار ستحتاج الشبكة إلى بعض الوقت لتصريف المياه كما حصل عندما هطلت الأمطار لأول مرة في هذا العام، في حين أن هطول الأمطار في المرة الثانية لم يشهد تسجيل أي طفوحات في الشوارع الرئيسة والمحلات السكنية”.