أمير كرارة عن بداياته الفنية: كنت بسقف في البرامج بـ50 جنيه

المستقلة /-ك شف الفنان أمير كرارة جانبًا من بداياته الفنية، وهو المجال الذي شق طريقه إليه قبل 20 عامًا:

وقال كرارة، خلال حوار ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس” الفضائية: “مفيش حاجة اسمها حظ، ولكن في توفيق من عند ربنا، وأنا عملت برامج وكسرت الدنيا في كل قنوات ولكن أنا بحب أبقى فنان محترم واعمل كل حاجة”.

وأضاف “كرارة”: “بقالي في الشغلانة دي 20 سنة وجربت كل حاجة، وبدأت الشغلة دي وبطلع أسقف في البرامج بـ50 جنيه، وكنت بطلع في برامج زي برنامج للإعلامي الكبير عمرو أديب اسمه سواريه وكنت بأخذ 50 جنيه”.

وأردف “كرارة”: “كان عندي بدلة وواحد صاحبي عنده بدلة، وكنا نستبدل البدل مع بعض في الحلقات عشان نأخذ 100 جنيه، وجربت البرامج والسينما والتلفزيون ومشاهد صغيرة جدا وأدوار صامتة، واشتغلت على نفسي وفخور باللي وصلت له”.

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أمير كرارة عن بداياته الفنية: كنت بسقف في البرامج بـ50 جنيه

اخر الاخبار

أردوغان: حل البرلمان التونسي ضربة لإرادة الشعب

اخر الاخبار

ما حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان للظهر؟

اخبار مصر

السلطات المصرية توقف إعلانًا وصف بالمسيء للشعب والاطباء

اخر الاخبار

أشياء في المرأة تجذب الرجل ليس لها علاقة بالجمال

اخر الاخبار

10 نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لصائمي رمضان

اخر الاخبار

لماذا نقل التراب النووي من تشيرنوبل؟

اخر الاخبار

لماذا نقل التراب النووي من تشيرنوبل؟

اخر الاخبار

أشياء في المرأة تجذب الرجل ليس لها علاقة بالجمال

اخر الاخبار

بالفيديو: الكلباني يكشف عن أغنيته المفضلة لمحمد عبده

اخر الاخبار

تعرفوا على فوائد الجمبري

اخبار السعودية

بعد تقليده في استديو 22.. الكلباني يتوعّد باللجوء للقضاء

اخر الاخبار

حاكم مصرف لبنان ينفي إفلاس البنك المركزي

اخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد تجوال خدمات الاتصالات المجاني حتى عام 2032

اخر الاخبار

إيران تحمل أمريكا مسؤولية توقف محادثات فيينا

اخر الاخبار

لبننة العراق في ظل الأزمة الحالية

اخبار العراق

بعد توقف لاكثر من 7 سنوات.. استئناف العمل بمجسر في ميسان