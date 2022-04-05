أمير كرارة عن بداياته الفنية: كنت بسقف في البرامج بـ50 جنيه

المستقلة /-ك شف الفنان أمير كرارة جانبًا من بداياته الفنية، وهو المجال الذي شق طريقه إليه قبل 20 عامًا:

وقال كرارة، خلال حوار ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس” الفضائية: “مفيش حاجة اسمها حظ، ولكن في توفيق من عند ربنا، وأنا عملت برامج وكسرت الدنيا في كل قنوات ولكن أنا بحب أبقى فنان محترم واعمل كل حاجة”.

وأضاف “كرارة”: “بقالي في الشغلانة دي 20 سنة وجربت كل حاجة، وبدأت الشغلة دي وبطلع أسقف في البرامج بـ50 جنيه، وكنت بطلع في برامج زي برنامج للإعلامي الكبير عمرو أديب اسمه سواريه وكنت بأخذ 50 جنيه”.

وأردف “كرارة”: “كان عندي بدلة وواحد صاحبي عنده بدلة، وكنا نستبدل البدل مع بعض في الحلقات عشان نأخذ 100 جنيه، وجربت البرامج والسينما والتلفزيون ومشاهد صغيرة جدا وأدوار صامتة، واشتغلت على نفسي وفخور باللي وصلت له”.