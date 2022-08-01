أمير قبائل المسعود في كربلاء يعلن تأييده لكل عراقي شريف

أمير قبائل المسعود في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن امير قبائل المسعود في كربلاء شهاب احمد العلاوي ، تأييده الى كل عراقي شريف يَسعى إلى إنقاذ العراق و التغيير الشامل للعملية السياسية .

وقال العلاوي في بيان صحافي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه مساء الاثنين ، يَمرُّ بَلدنا الحبيب بثورةٍ شعبيةٍ عارمةٍ (ثورة محرم الحرام) ضِد الإحتلال و الفساد و من منطلق المسؤوليّة و الحرص على مستقبل شعبنا نؤيد و نَشدُّ على أزر كُل عراقي شريف يَسعى إلى إنقاذ العراق و التغيير الشامل للعملية السياسية و ترميم جسد الدولة ونسعى الى حقن دماء العراقيين و حفظ كرامتهم و سلامة تعايشهم  .

وأضاف في البيان ، أعزَّ الله سماحة السيد مقتدى الصدر و أعانهُ على إكمالِ مسيرته الإصلاحية الشاملة التي بدأت و تستمر شعبية سلمية حتى إنقاذ العراق “.

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