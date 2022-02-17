أمير الكويت يوافق على استقالة وزيري الدفاع والداخلية

المستقلة /- صدر مرسوم أميري اليوم الخميس بقبول استقالة وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة إن المرسوم قضى بتكليف وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما كلف وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، بتولى وزارة الداخلية بالوكالة.

و الجدير بالذكر أن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة الكويتية كانا قد تقدما باستقالتهما، أمس الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، “اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب” مؤخرا.