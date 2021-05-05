أمير الكويت: لن نسمح لأحد بأن يزعزع أمن واستقرار البلاد

المستقلة /- قال أمیر الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان، أن یزعزع أمن?ا واستقرار?ا.

وشدد نواف الصباح على أن بلاده لن تسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار من خلال نشر دعوات مغرضة ?دف?ا المس بوحدة الكويت الوطنیة، وبأن بلاده ستظل صفا واحدا تدافع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن وحمایة مقدراته.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، مساء اليوم الأربعاء، بأن كلمة أمیر الكويت، جاءت، اليوم الأربعاء، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، التي أوضح من خلالها أن التعاون بین سلطات ومؤسسات الدولة ?و الأساس لأي عمل وطني ناجح، والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقیقا للتطلعات التنمویة التي ینشد?ا أبناء الكويت الأوفیاء، متمسكین بالنهج الدیمقراطي الذي ارتضاه، مبتعدین عن أجواء الاحتقان والتوتر،

وعن كل ما یدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمیة في البلاد، مؤكدا التزام بلاده بالحوار الهادئ والهادف، دون تجریح أو اتهام لتفویت الفرصة على المتربصین للنیل من ثوابتنا الوطنیة، وبأن الجميع مطالب بالوقوف في وجه الإشاعات التي تبث في منصات التواصل الاجتماعي، مشددا على وجوب تحري الدقة لمعرفة الحقیقة كاملة.

وأكد أمیر الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن أ?م أولویاته في هذه المرحلة رعایة هذا الجیل الواعد من شباب بلاده، وتسخیر طاقات هم المفعمة بالحیویة والإخلاص، وفتح آفاق المستقبل أمامهم من خلال تأ?یل?م بأفضل الوسائل العلمیة والأكادیمیة الحدیثة، وغرس القیم الكویتیة الأصیلة المتجذرة في ثقافة الكويت وتراثها، لیشاركوا في مسیرة التنمیة والبناء، بدعوى أنهم مستقبل الوطن وثروته الحقیقیة.