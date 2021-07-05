أميريكي يتوعد بتفجير مطعم لعدم وجود صلصة

المستقلة/ – ذكرت الشرطة الأمريكية أن مواطنا هدد بتفجير أحد المطاعم بعبوة ناسفة في ولاية أيوا الأمريكية، بعدما لاحظ غياب الصلصة عن الوجبة التي طلبها من المطعم.

وقالت الشرطة إن المواطن الأمريكي روبرت غولويتسر جونيور أرسل تهديدا عبر الهاتف بتفجير فرع لمطعم شهير في ولاية أيوا بعبوة ناسفة، بعدما تبين له عدم وجود الصلصة في الوجبة التي طلبها إلى منزله.

وأوضحت أن الرجل (42 عاما) هدد موظف المطعم بالضرب، ثم انفعل أكثر وهدد باستخدام عبوة ناسفة لتفجير المكان كله.الموظف الذي تلقى المكالمة اتصل بالشرطة التي اعتقلت الزبون بتهمة التهديد بتفجير المطعم، وقالت إنه اعترف بذلك، وسيبقى في السجن طوال الليل ليفرج عنه بكفالة صباح اليوم التالي.

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