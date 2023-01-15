 أميركية من أصل فلبيني تتوج ملكة جمال الكون

المستقلة/- توجت آر بوني غابرييل، وهي مصممة وعارضة أزياء ومدربة حياكة من ولاية تكساس الأميركية، بلقب ملكة جمال الكون.

وأقيم نهائي النسخة 71 من مسابقة ملكة جمال الكون، مساء السبت، في نيو أورلينز بالولايات المتحدة.

وفي لحظة الكشف عن الفائزة، أغمضت غابرييل عينيها وشبكت يديها مع وصيفتها ملكة جمال فنزويلا أماندا دودامل، ثم ابتسمت بعد إعلان اسمها.

وعزفت الموسيقى الصاخبة، وتسلمت غابرييل باقة من الزهور، ملفوفة في وشاح الفائزة، ثم توجت باللقب.

وتم اختيار ملكة جمال جمهورية الدومينيكان، أندرينا مارتينيز، وصيفة ثانية لغابرييل.

وقال مسؤولو المنافسة، إن غابرييل هي أول أميركية من أصل فلبيني تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة.