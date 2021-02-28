أميتاب باتشان يخضع لعملية جراحية طارئة

المستقلة/- منى شعلان/ يخضع نجم بوليوود أميتاب باتشان لعملية جراحية، ووفقا لصحيفة “business today” الهندية، دون الإفصاح عن تفاصيلها أو موعدها.

كما كتب أسطورة بوليوود، عبر مدونته ، رسالة حول تدهور حالته الصحية، قائلا:”وضع صحي… عملية جراحية لا أستطيع الكتابة”.

وأعلن أميتاب باتشان، فى يوليو الماضي عن شفائه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لقد أجريت اختبار فيروس كورونا “كوفيد 19″ والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة”.

كما أكد على مشاركته فى تصوير الموسم الـ12 من حلقات برنامج KPC من منزله إثر جائحة كورونا المستمرة، وكتب أميتاب تشان على حسابه بموقع إنستغرام قائلا “لقد بدأت العودة إلى العمل بتصوير الموسم الـ12 من برنامج KPS.

يذكر أن النجم العالمى أميتاب باتشان ، ينشغل حاليا بتصوير أحدث أعماله السينمائية الذى يتعاون من خلاله مع المخرج ناجراج بوباتراو، حيث نشر صورة البوستر الرسمى للفيلم عبر حسابه على موقع إنستغرام، وكتب: “كوفيد أصابنا بالعديد من النكسات، لكن حان وقت العودة الآن، عودة إلى السينما من جديد سيصدر فى 18 يونيو 2021”.

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