أمور يجب تركها عند الاقبال على الزواج

أمور يجب تركها عند الاقبال على الزواج

المستقلة /- موسم الاعراس والذي يأتي دائما من كل عام في شهر يوليو ويمتد لشهر اغسطس ، حيث تكثير حفلات الزفاف والخطبة فيه في طل عام بسبب روعة الجو فيه والاقبال الكثير على تحديد موسم الاعراس والحفلا فيه.

تطمح الكثير من الفتيات للعثور على شريك حياتها والذي سيشاركها جميع التفاصيل كبيرة كانت ام صغيرة ، ورغم جمال الزواج في البداية الا ان يجب على الطرفين معرفة ان الخطوة تلك ستكون بمثابة تغير جذري على حيات كل منهم ما قبل الزواج.

ويجب على الطرفين المقبلين لهذه الخطوة معرفة ان كثير من العادات التي تعود عليه او تعودت عليها يجب الاستغناء عنها عند الاقبال على الزواج لان مسألة الزواج مسألة ” تشاركية ”

غالبا ما يتضمن الزواج توديع عادة أخذ نصائح الزواج من الأصدقاء غير المتزوجين، حيث تدركين أن العلاقة الزوجية مختلفة تمامًا والهيكل مختلف وليس لدى الأصدقاء العذاب أي فكرة عن شكل الحياة الزوجية الحقيقة.

يجب على الرجل ايضا مشاركة زوجته بكل إحداثيات حياته ويجب ان يشارك زوجته كل ما يتعلق بتفاصيل يومه الاعتيادية لتجنب خلق المشاكل .

من الامور الشائعة التي ستتغير لدى الطرفين عند الزواج: