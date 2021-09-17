أمن ذي قار تعتقل متهم بحوزته مخطوطات أثرية للتوراة والأنجيل

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعتقلت مديرية امن محافظة ذي قار ، متهما بحوزته مخطوطات اثرية معدة للتهريب باللغة العبرانية لكتابي التوراة والانجيل داخل علبة اثارية مرسوم عليها نجمة سداسية .

وقال بيان صادر عن شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مديرية امن ذي قار بناء على معلومات دقيقة القت القبض على متهم من سكنة قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية ، وضبطت بحوزته مخطوطات اثرية لكتابي التوراة والانجيل باللغة العبرانية ، داخل علبة تراثية عليها نجمة سداسية “.

واشار الى ” تنظيم محضر ضبط اصولي ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم واحالته الى المحكمة التي قررت توقيفه لاكمال التحقيق “.