أمن العمرة : لا وصول للمسجد الحرام إلا بتصريح

المستقلة /… أعلنت قيادة قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على شروط محددة لضمان سلامة المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء محمد الأحمدي مساعد قائد قوات أمن العمرة في مؤتمر صحفي “حققنا نجاحات كبيرة العام الماضي”، كاشفاً عن خطة أمنية للمسجد الحرام تتمثل بعدم السماح بالوصول إلى الحرم المكي بدون تصريح، مع رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة.

كما أوضح أنه تم تحديد المسارات للمعتمرين والمصلين لضمان التباعد الاجتماعي، وتكثيف تواجد العناصر الأمنية.

عقوبات مالية

يشار إلى أن قوات أمن العمرة كانت شددت على المعتمرين تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود عقوبات مالية على من يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح أو يحاول دخول المسجد الحرام دون تصريح.

فيما شملت خطة السلامة الأمنية والمرورية تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني بتشغيل كافة المسارات، وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات بتكثيف الدوريات الميدانية على الطرق ومتابعة الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على كثافة الحركة المرورية.

آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق “توكلنا”.

كما أعلن مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة قبل أسبوع رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة. (النهاية)