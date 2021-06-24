“أمر إخلاء” كوميديا اجتماعية تتصدر دول الخليج

المستقلة/- منى شعلان/ حقق المسلسل الكويتي أمر إخلاء الموسم الثاني نجاح كبير ، بمجرد عرضه، خاصة بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول فى جميع دول الخليج، حيث أنه عمل كوميدي اجتماعي يتحدث بلغة البيت الخليجي ويطرح قضايا تهم كل أفراد الأسرة.

وكشف ضاري عبدالرضا أحد أبطال المسلسل سبب الاهتمام الكبير من الجمهور الخليجي تحديداً بالمسلسل والذي عرض الجزء الأول منه في عام 2020 وحقق نجاحاً كبيراً، ولذلك طالب الجمهور بالجزء الثاني منه وهو ما ساعد على الاستقبال الكبير للجزء الثاني بعد عرضه.

وأكد أن رود الأفعال جاءت إيجابية على المسلسل بمجرد عرض أول حلقتين من الجزء الثاني مشيراً إلى أن الجمهور كان لديه رغبة في مشاهدة مسلسل كوميدي متميز.

وأضاف: “تيار واسع من الجمهور الخليجي يبحث عن الأعمال الكوميديا الدرامية التي تعتمد على كوميديا المواقف، وهو ما قدمه أمر إخلاء للجمهور”.

وأشار إلى انه كان يشعر بالقلق أثناء تصوير المسلسل خوفاً من عدم قدرته على تقديم الدور بالشكل الذي قدمه خلال الجزء الأول، متابعاً:” كان لدى شعور بالقلق أثناء تصوير شخصية حميدان في الجزء الثاني من المسلسل وكنت أحاول أن اطرح الأسئلة على فريق الإخراج حول الأداء، وهل لازال قادراً على تجسيد الشخصية بنفس الشكل الذي قدمته في الجزء الأول لكن الحمد لله ردود الأفعال كانت إيجابية.



مسلسل أمر إخلاء، يدور فى إطار كوميدى حول قصة رجل أعمال يدعى عادل، يمتلك شركة كبيرة، ويتم اتهامه بالسرقة والاختلاس، ويتم الحجز على أمواله، لذلك يضطره الأمر إلى الذهاب لمنزل أخو زوجته، للعيش معهم، لكنه يتركهم بعد فترة، لعدم تقبل شقيق زوجته وجودهم فى المنزل.

وبعدها يتذكر عادل أن رجل بسيط منذ فترة، أعطاه منزل كصدقة، فيذهب ليسترده، لكنه يكتشف أن الأسرة بسيطة للغاية، فيتعاطف معهم، ويعيش معهم في المنزل، ومن هنا تتوالى الأحداث.

مسلسل أمر إخلاء، بطولة عبدالله التركماني وفوز الشطى، وفى الشرقاوى وميس كمر ويوسف البلوشي وغادة الزدجالى و ناصر الدوسرى وعبدالعزيز مندنى، عبدالله التركمانى، رهف محمد ، وضارى الرشدان ، ونورة العقيلي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ميم الهاجرى وإخراج عبدالله التركمانى، ويعرض عبر منصة شاهد.