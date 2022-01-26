أمريكا توافق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة ملياري دولار

المستقلة /- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تصديقها على صفقة أسلحة لمصر تشمل رادارات وطائرات “سي-130 سوبر هيركوليس” بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي في بيان إن “الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل لطائرة من طراز (سي-130 سوبر هيركوليس) ومعدات ذات صلة لمصر في صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار”.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأنظمة رادار للدفاع الجوي ومعدات أخرى لمصر بتكلفة تقدر بـ355 مليون دولار.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

حفل زفاف أسطوري لابنة سلطان بروناي بثير دهشة العالم

اخبار العراق

ملف مكافحة الفساد.. العراق يحتل المرتبة 157 ضمن قائمة شفافية الدول

اخر الاخبار

ظهور صادم لداعية “وسيم يوسف” بعد غيابه 8 اشهر

اخر الاخبار

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة ملياري دولار

اخر الاخبار

منى زكي مهددة بالقتل بعد فيلمها الأخير

اخر الاخبار

امير قطر سيلتقي بايدن للتشاور حول اهم القضايا الإقليمية والدولية

اخر الاخبار

استهداف منزل “محمد الحلبوسي” بـ3 صواريخ .. التفاصيل

اخر الاخبار

استهداف منزل “محمد الحلبوسي” بـ3 صواريخ .. التفاصيل

اخر الاخبار

الاردن على موعد مع منخفض قبرصي وشديد اليوم

اخر الاخبار

ثلوج في منطقة بلاد الشام .. ماذا عن العراق ؟

اخبار العراق

وكيل وزارة الثقافة يبحث تعزيز التعاون بين الدول العربية

اخر الاخبار

أوكرانيا تزيد التوتر بين موسكو وواشنطن

اخر الاخبار

بسبب سؤال عن التضخم.. بايدن يشتم ويهين مراسل شبكة “فوكس نيوز”

اخبار العراق

اطلاق منتدى العراق للتنمية المستدامة

اخبار العراق

تحذيرات من مخاطر بيئية تلاحق هور الحويزة

اخبار العراق

مجلس الوزراء يقرر نقل ملكية ارض مسرح الرشيد الى وزارة الثقافة

اخبار العراق

فنانو العراق يحذرون من المساس  بمسرح الرشيد