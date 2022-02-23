أمراض أخرى ناتجة عن النوم الكثير والطويل

المستقلة /- إن الجسم حتى يشعر بالراحة والاسترخاء. ولتقوم وظائف الجسم بعملها على أكمل وجه. يحتاج لعدد كافي من ساعات النوم. ولكن الإفراط في النوم قد يكون له آثار عكسية على الصحة. فما هي أضرار النوم الكثير.

أضرار النوم الكثير:

1- أمراض القلب والشرايين:

من الممكن أن تؤثر كثرة النوم سلبًا على صحة جهاز الدوران، كما تبين أن حصول النساء على عدد ساعات نوم يتراوح بين 9-11 ساعة ليلًا قد يرفع من فرص الإصابة بمرض القلب التاجي.

2- اضطرابات نفسية مختلفة:

من أضرار النوم الكثير أنه قد يسبب الإصابة بمجموعة من الاضطرابات النفسية المختلفة، إليك قائمة بأهمها:

1- الاكتئاب:

لكن يجب التنويه إلى أن الرابط بين الاكتئاب وكثرة النوم لا زال موضع جدل.

2- القلق:

إذ قد يتسبب النوم الكثير أو قلة النوم قلق متزايد لدى بعض الأشخاص. كما تبين أن الإصابة بالأرق المزمن قد يرفع من فرص الإصابة بالقلق.

3- مشكلات في الاستيعاب والتركيز:

إذ قد يتسبب النوم الكثير بتسريع وتيرة شيخوخة الدماغ وخفض القدرة على أداء بعض المهام بالكفاءة المعتادة، حتى المهام البسيطة منها.

4- اضطرابات نفسية أخرى:

قد تدفع الشخص لبعض الممارسات غير الصحية أو حتى الخطيرة، مثل: محاولة الانتحار، والتعاطي غير القانوني للمخدرات أو بعض أنواع الأدوية.

3- صداع والام في الظهر:

من الممكن أن يؤدي النوم الكثير لتحفيز الشعور بالام مختلفة في الجسم أو زيادة حدة الالام الموجودة من الأصل لدى المريض.