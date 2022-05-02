أمانة رئاسة الوزراء تستجيب لمقترح كربلاء عاصمة السياحة الدينية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن النائب عن محافظة كربلاء طارق الخيكاني ، عن الاستجابة للطلب الذي قدمه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الأمين العام من أجل إعلان كربلاء المقدسة عاصمة للسياحة الدينية عام 2023 .

وقال الخيكاني في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ، إن “الموافقة جاءت لما تحمله محافظة كربلاء المقدسة من أهمية بالِغه حيث يقصدها ملايين الزوار من العرب والأجانب سنويا ، فضلا عن وجود ( 27 ) موقعا اثريا و ( 19 ) مناسبة دينية “.