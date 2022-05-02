أمانة رئاسة الوزراء تستجيب لمقترح كربلاء عاصمة السياحة الدينية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن النائب عن محافظة كربلاء طارق الخيكاني ، عن الاستجابة للطلب الذي قدمه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء – مكتب الأمين العام  من أجل إعلان كربلاء المقدسة عاصمة للسياحة الدينية عام 2023 .

وقال الخيكاني في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين  ، إن “الموافقة جاءت لما تحمله محافظة كربلاء المقدسة من أهمية بالِغه حيث يقصدها ملايين الزوار من العرب والأجانب سنويا ، فضلا عن وجود ( 27 ) موقعا اثريا و ( 19 ) مناسبة دينية “.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

عشرات الالآف يؤدون صلاة العيد في المسجد الاقصى

اخر الاخبار

حسين الجسمي يعايد الجمهور بـ “طير المحبة”

اخر الاخبار

كلوب: علينا ان نكون مستعدين للمعاناة امام فياريال

اخر الاخبار

روسيا تشدد قبضتها على البحر الأسود.. وكرواتيا تغلق 4 موانئ

اخبار العراق

العتبة الحسينية تدشن عجلات اسعاف شحن كهربائية لنقل المرضى من الزائرين

اخبار العراق

مفارز الدفاع المدني تنقذ اربعة مواطنين من حادث سير في كربلاء

اخبار العراق

طقس العراق.. تصاعد غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر

اخبار العراق

طقس العراق.. تصاعد غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر

اخر الاخبار

اليوم الاحد.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

كمية الماء المناسبة للشرب لحماية الكلى من الحصى

اخر الاخبار

نادين تحسين بيك ترد على فتاة وصفتها بالعجوز الشمطاء

اخر الاخبار

العيد فرحة والأسعار اغنية عبدالحليم حافظ

اخر الاخبار

تعرفي على فوائد الخميرة للبشرة والجسم