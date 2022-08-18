أمانة بغداد والنائبة وحدة الجميلي.. تبليط أزقة الدورة تأخر أكثر من شهرين..!!

حامد شهاب

قبل أكثر من شهرين تنفس أهالي منطقة الدورة حي الميكانيك محلة 836 زقاق 7 وبقية شوارع وأزقة المنطقة الصعداء ، حين رأوا شفلات وكرينات أمانة بغداد ، وهي تقوم بعملية قشط لشوارعهم وأزقتهم ، على أمل أن يتم تبليطها ، لكنها بقيت محفرة حتى هذه اللحظة ، منذ أكثر من شهرين ، وتحولت معظم أسواق الدورة الى معالم خراب ، بدلا من أن يعاد لها وجهها الحقيقي!!

السيدة النائبة كانت قد علقت لوحات في مقدمة كل شارع وزقاق أنها وراء تلك الحملة وهي من تكفلت بها ، وقد فرح أهالي حي الميكانيك بمبادرتها ، بعد أن أنهت تبليط شوارع حي آسيا ، قبل ثلاثة أشهر ، لكن زقاق 7 بحي الميكانيك المجاور لحي آسيا بقي محفورا قبل العيد بأكثر من شهر، ولا يزال بدون تبليط ، والأهالي سئموا من بقائه على تلك الشاكلة بلا إنجاز!!

ويتوجه أهالي حي الميكانيك زقاق 7 الى أمانة بغداد والسيدة النائبة وحدة الجميلي لإنجاز ما تعهدت به ، لتكتمل فرحة مواطني تلك المنطقة التي تحولت هي وأسواقها الى ما يشبه قرية مهجورة وليست مدينة كانت من أجمل أحياء بغداد حتى الى ما قبل سنوات!!