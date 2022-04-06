أكلات رمضانية تساعد الطلبة على التركيز

المستقلة / – مع بداية شهر رمصان المبارك وعودة الدراسة تأثير الصيام على تركيز الطلبة؛ لا بد من وجود بعض المأكولات التي تساعد الاطفال على التركيز وتحسين أدائه الدارسي ومن أهم هذه المأكولات وفقاً لموقع “foodndtv”:

التمر

من أهم هذه الأكلات، التمر، الذي يحتوي على فيتامين B6 وفيتامين C، اللذان يعملان على تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في التركيز ويدعم الانتباه بشكل أكبر من المعتاد، كما أن التمر يعطي طاقة كبيرة للطفل لكي يجلس لفترة أطول في ساعات المذاكرة.

التين المجفف

يدخل في تكوين كوب الخشاف التينُ المجفف كأحد المكونات الأساسية؛ فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأوميجا 3 والبوتاسيوم، التي تعمل كمنشط للذاكرة ومقوٍّ للإدراك، كما أن للتين المجفف ومياه الخشاف عمومًا قدرة كبيرة على تنشيط خلايا المخ مما يساعد على سرعة استذكار المعلومات الهامة.

 

المكسرات

المكسرات خاصة اللوز؛ فهو مصدر مهم وغني لفيتامين E، ويعمل على تنشيط الذاكرة، أما الجوز فيحتوي على العديد من الأحماض الدهنية المفيدة والأوميجا 3، فهي تعمل على تقوية الاستيعاب

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