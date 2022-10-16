أكسفورد تتصدر تصنيف تايمز للجامعات العالمية لعام 2023

جامعة اكسفورد

المستقلة/- تصدرت جامعة أكسفورد جدول الدوريات الجامعية الدولية للسنة السابعة على التوالي ، بينما احتلت جامعتان بريطانيتان أيضًا المركز الأول.

و شهدت التصنيفات الجامعية السنوية لمجلة تايمز للتعليم العالي (THE) احتفاظ جامعة هارفارد بالولايات المتحدة بمركزها الثاني، بينما قفزت جامعة كامبريدج من المرتبة الخامسة المشتركة العام الماضي إلى المركز الثالث مع جامعة ستانفورد.

وصعدت إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة من المركز 12 العام الماضي إلى المركز العاشر في أحدث التصنيفات.

كما واصلت الولايات المتحدة هيمنتها على أنها الدولة الأكثر تمثيلاً بشكل عام ، حيث احتلت سبعة من المراكز العشرة الأولى و 58 من بين أفضل 200.

ولكن هناك تحذيراً من أن الجامعات الصينية تقترب من الهيمنة العالمية للولايات المتحدة على التعليم العالي ، حيث كشف التصنيف أن التفوق البحثي للجامعات الأمريكية يتضاءل “جزئيًا بسبب الفجوة المتزايدة في الإنتاج بين جامعات النخبة والبقية.

وتشمل تصنيفات هذا العام 1799 جامعة في 104 دولة ومنطقة.

تم تصنيف خمس عشرة جامعة أوروبية في المجمل ضمن أفضل 50 مؤسسة في العالم. وهي تشمل مدرسة الفنون التطبيقية في لوزان السويسرية (41) وجامعة لوفين البلجيكية (42) وجامعة هايدلبرغ الألمانية (43) وجامعة باريس للعلوم والآداب الفرنسية – جامعة باريس للأبحاث (47) ومعهد كارولينسكا (49) في السويد.

يستند الجدول إلى 13 مؤشر أداء تقيس أداء المؤسسة في أربعة مجالات: التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.

في المجمل ، ثلاث جامعات في المملكة المتحدة – أكسفورد وكامبردج وإمبريال كوليدج لندن – جعلتها من بين أفضل 10 جامعات.

ثاني أفضل جامعة في أوروبا كانت ETH Zurich ، التي تعادلت مع جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة للحصول على المركز الحادي عشر بشكل عام.

قامت جامعات أخرى في المملكة المتحدة وألمانيا بتجميع أفضل 10 مؤسسات أداءً من المنطقة.

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