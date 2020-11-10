أكثر 6 أمراض تصيب الرجال

المستقلة /- رغم أن الأمراض عادة لا تفرق بين البشر وتصيب الجميع على حد سواء، إلا أن الدراسات العلمية أثبتت أن هناك أمراضا معينة تصيب الرجال غالبا أكثر من النساء

وبحسب الدراسات العلمية يمكن تجنب هذه الأمراض باتباع بعض الإرشادات الصحية التي من أهمها تناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن التدخين والكحوليات، والانتظام في ممارسة الرياضة.

أمراض القلب

الرجال أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب من أي شيء آخر.

وبحسب موقع “health grades” تتسبب أمراض القلب في 25% من الوفيات عند الرجال، ولفت إلى أن ذلك يعود إلى كون الرجال لديهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل التدخين وشرب الكثير من الكحول، وعليه يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكري وبمرور الوقت، تتراكم الآثار السلبية لهذه العوامل وبالتالي تؤثر على القلب.

سرطان الرئة

يموت المزيد من الرجال كل عام بسبب إصابتهم بسرطان الرئة، وتشير الدراسات إلى أن التدخين أحد أهم أسباب الإصابة بسرطان الرئة، وأنه مرتبط بحوالي 90٪ من جميع الحالات في الولايات المتحدة.

وتؤكد الدراسات إلى أن المدخنين أكثر عرضة بنسبة 30 مرة من غير المدخنين للإصابة بسرطان الرئة أو الموت بسببه.

الشلل الارتعاشي

يعتقد الباحثون أن العوامل الوراثية والهرمونات لها دورا في الإصابة بمرض الشلل الارتعاشي أو ما يسمى بمرض باركنسون، وهو هذا المرض الذي يحدث عندما لا تعمل خلايا الدماغ التي تساعد في التحكم في الحركة بشكل صحيح أو تموت.

ويسبب هذا المرض مشاكل في الجهاز الحركي للجسم. ويمكن أن يسبب رعشة أو اهتزاز في اليدين والذراعين والساقين والوجه. قد تصبح الأطراف متصلبة.

سرطان الجلد

الرجال أكثر عرضة للإصابة به بعد سن الخمسين نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولفت الموقع إلى أن احتمالية إصابة الرجال بسرطان الجلد أو الوفاة بسببه تزيد مرتين.

وأشار الموقع إلى أن أحد الأسباب الرئيسية هو أن الرجال غالبًا ما يقضون وقتًا أطول في الشمس من النساء، حوالي 10 ساعات إضافية كل أسبوع، وأن الرجال أيضًا أقل عرضة من النساء لاستخدام واقي الشمس.

ولفت الموقع إلى أن معظم الرجال لديهم شعر قصير، مما يترك فروة الرأس والأذنين مكشوفة، وهذان مكانان يصاب فيه الرجال بسرطان الجلد أكثر من النساء.

التصلب الجانبي الضموري (ALS )

يؤثر هذا المرض على الجهاز العصبي، ويتسبب في انهيار الخلايا العصبية وموتها وبمرور الوقت يفقد الأشخاص المصابون بالتصلب الجانبي الضموري السيطرة على أذرعهم وأرجلهم وجسمهم، ثم يفقدون أيضًا قوة عضلات الصدر ويحتاجون إلى مساعدة الآلات للتنفس.

ويشير الموقع إلى أنه بعض الناس يعيش لمدة 10 سنوات أو أكثر مصابون بهذا المرض لكن معظم الناس يموتون في غضون خمس سنوات.

ولفت الموقع إلى أنه هناك ما يصل إلى 30000 شخص في الولايات المتحدة يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري، حوالي 60 ٪ منهم من الرجال.

فيروس نقص المناعة البشرية

يرى موقع “health grades” أن فيروس نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يمكن أن يؤدي إلى الإيدز، وأنه في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، حوالي ثلاثة أرباعهم من الرجال.

ولفت الموقع إلى أن معظم هؤلاء من الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس أو غيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، بالإضافة إلى متعاطي المخدرات عن طريق الحقن.