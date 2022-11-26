أكثر من 600 مليون دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع الماضي

المستقلة /- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.

أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 617 مليونا و 670 الفا و167 دولارا بمعدل يومي بلغ 123 مليونا و534 الفا و 33 دولارا منخفضا بنسبة 16.33% عن الاسبوع الذي سبقه، مبينا ان الانخفاض جاء نتيجة انخفاض مبيعات البنك لأقل من 150 مليون دولار من الاسبوع الماضي.

ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 152 مليونا و 453 ألف دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 96 مليونا و552 الفا و502 دولارا.

ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

AS الإسبانية : عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مستحيلة في الوقت الحالي

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 … مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة المفتوحة

رياضية

الإكوادور تؤجل تأهل هولندا إلى ثمن نهائي المونديال

اخبار قطر

منتخب قطر أول منتخب يغادر كأس العالم 2022 بعد الخسارة من السنغال

رئيسي

كأس العالم 2022..ايران تتغلب على ويلز بهدفين نظيفين في الوقت الاضافي ضمن الجولة…

رياضية

بثنائية نظيفة.. البرازيل تفتتح مشوارها في تصفيات كأس العالم 2022

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أكثر من 600 مليون دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع الماضي

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 … مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة المفتوحة

رياضية

الإكوادور تؤجل تأهل هولندا إلى ثمن نهائي المونديال

اخبار العراق

أكثر من 8 مليار دينار لإنشاء دور للقضاء في ميسان

اخبار العراق

اطلاق حملة اعلامية تحت شعار “اكسري صمت التحرش”

اخبار قطر

منتخب قطر أول منتخب يغادر كأس العالم 2022 بعد الخسارة من السنغال

رئيسي

كأس العالم 2022..ايران تتغلب على ويلز بهدفين نظيفين في الوقت الاضافي ضمن الجولة الثانية

رئيسي

كأس العالم 2022..ايران تتغلب على ويلز بهدفين نظيفين في الوقت الاضافي ضمن الجولة الثانية

اخر الاخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى نصرة المرأة ودعمها

اخبار السعودية

خبراء السياحة يلتقون في الرياض تحت شعار “السفر من أجل مستقبلٍ أفضل”

اخر الاخبار

إسرائيل ونحن .. والإنقسام !

رياضية

بثنائية نظيفة.. البرازيل تفتتح مشوارها في تصفيات كأس العالم 2022

اخر الاخبار

GameSir تطرح إصدار جديد محسن من وحدة التحكم G7

اخر الاخبار

الفشل الأمني …مؤشرات وأسباب (مشروع لبحثنا القادم)

اخر الاخبار

طائرات تركية مسيرة تستهدف منشآت نفطية بشمال سوريا

اخر الاخبار

الثلوج تزيد معاناة الاوكرانيين مع ازمة الماء والكهرباء

اخبار العراق

وفاة نزيل في سجن العمارة المركزي