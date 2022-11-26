أكثر من 600 مليون دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع الماضي

المستقلة /- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.

أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 617 مليونا و 670 الفا و167 دولارا بمعدل يومي بلغ 123 مليونا و534 الفا و 33 دولارا منخفضا بنسبة 16.33% عن الاسبوع الذي سبقه، مبينا ان الانخفاض جاء نتيجة انخفاض مبيعات البنك لأقل من 150 مليون دولار من الاسبوع الماضي.

ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 152 مليونا و 453 ألف دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 96 مليونا و552 الفا و502 دولارا.

ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.