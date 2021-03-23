أكثر من 10 قتلى في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو

المستقلة /…قالت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية إن إطلاق نار وقع في متجر بمدينة بولدر، وأسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص بينهم شرطي وإنه أمكن القبض على مشتبه به أصيب أيضا في الواقعة.

وذكرت الشرطة أنه لا تتوافر لديها تفاصيل كثيرة ولا تعرف الدافع وراء الحادثة التي وقعت حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين- في التوقيت المحلي- في متجر كينج سوبرز للبقالة.

وقال الكوماندر كيري ياماجوتشي من شرطة المدينة للصحفيين إن المحققين بدأوا لتوهم تفقد مسرح الأحداث وإنه لا يعرف عدد القتلى على وجه التحديد.

وأضاف ”قُتل عدة أشخاص في هذا الحادث، ويؤسفني أن أبلغكم أن أحدهم من فريق شرطة بولدر“.

وقال إن من المعتقد أن الشخص المحتجز هو المصاب الوحيد الذي بقي على قيد الحياة. ولم يذكر تفاصيل بشأنه.

لكن تسجيلا مصورا من مسرح الأحداث أذاعته محطات تلفزيونية أظهر اقتياد رجل ملتح عاري الصدر إلى خارج المتجر وهو موثق اليدين قبل وضعه على محفة ونقله إلى سيارة إسعاف. وظهر الرجل المحتجز ودماء على ساقه وكان يعرج في مشيته.

وقال ياماجوتشي أيضا إن الشرطة تلقت بلاغا عن حادثة ثانية في مبنى سكني على بعد خمسة كيلومترات، لكن تبين أن لا صلة له بواقعة المتجر. (النهاية)

 

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