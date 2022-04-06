أكثر الأبراج صدقاً في الحب

المستقلة / – بغض النظر عن علامة برجك، فقد لا تكون دائماً صادقاً ومنفتحاً على الحقيقة كما تعتقد. ولكن هناك بعض الأبراج التي تميل إلى أن تكون أكثر صدقاً وجدارة بالثقة من غيرها. وتتسم بقلبها الطيب ومشاعرها الصادقة وحبها للخير للجميع، وتطغى الطيبة على شخصيتها. فمن هي هذه الأبراج؟ اكتشفي صفات الأبراج الأكثر صدقاً في الحب.

هذه هي الأبراج الأكثر صدقاً في الحب

برج الأسد

يمتلك مولودو الأسد قلباً كبيراً يجعله لا يحقد على أحد، وطيبته تجعله يسامح من تسبب له بالأذى أو قام بخداعه. يرغب في أن يكون قائداً واثقاً يريد الآخرون اتباعه، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كان صادقاً، وهذا هو السبب في أنّه يسعى دائماً لقول الحقيقة. هو لا يخشى شيئاً على الإطلاق، ولا حتى قول الحقيقة. يتميّز بطيبة قلب غير إعتيادية. كما انه يُصغي لمن يشتكي إليه او يطلب منه المساعدة.

برج العذراء

يبحث مولود العذراء عن السعادة دائماً، ولا يمكنه أن يؤذي الآخرين ابداً، ويفكر كثيراً قبل أن يتفوّه بأي كلمة خوفاً من أن يجرح غيره. يتميّز بمشاعره الصادقة، ويصعب عليه التفوّه بأي كذبة، بل يتصرف بعفوية وعلى طبيعته. يحب الخير للجميع ولا يغار من أصدقائه، كما أنه يدعمهم ويحفّزهم على النجاح، فمشاعره حقيقية ولا يمكنه إخفاءها.

برج الميزان

يُعد الميزان من أكثر الأبراج صدقاً. الكذب هو آخر شيء يدور في ذهنه. إنه يحب أن يكون منفتح وصادق مع من حوله. سوف يحترمك الميزان أكثر إذا كنت منفتحاً وصادقاً معه. لا يمكنه تحمل الخداع أو أن يكذب عليه أحداً.. الكذب إهانة في نظره، ولهذا السبب يقول الحقيقة دائماً. يشعر بالسعادة عندما يستطيع إظهار الإبتسامة على وجه أصدقائه، كما أنه يحب المشاركة بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين.

برج الجدي

يُعد الصدق من طبيعة مولود الجدي. هو محب للغاية، ويضع دائماً مشاعر الآخرين في الإعتبار. يفخر بحقيقة أنه يخبر الحقيقة باستمرار، والصورة التي يدعمها أكثر أهمية بالنسبة له من قول الكذبة. قد يبدو صريحاً بعض الشيء لأنه سيخبر دائماً كيف هو. ومع ذلك، في العديد من المناسبات، قد يبدو أنّ صدقه في موقف ما غير ضروري.

برج الدلو

يتميّز مولود الدلو بروحه المرحة وبكلماته اللبقة مع الآخرين، فهو صادق وحنون، ويثق بمن حوله بسهولة، ويعتبر أنّ جميع الناس نيّتها طيبة. يتسم بشخصية صريحة لا تعرف معنى الكذب والخداع، كما أنه متواضع ولا يتباهى بإنجازاته وبأعماله. لا يحب الدلو إيذاء الناس. نواياه ليست خبيثة أبداً، ولهذا السبب هو صادق دائماً. يُعتبر الأكثر عرضة للخيبات والخداع من قبل المقربين نتيجة قلبه الأبيض الذي يثق بالجميع، فهو أشبه بالطفل الذي لا يرى سوى المحبة والخير