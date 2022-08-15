أكتشاف كنز آثاري يعود الى العصر العباسي

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..أعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم ، اليوم الاثنين ، عن اكتشاف كنز أثري يعود الى العصر العباسي في تل اسود بمحافظة النجف من بعثة تنقيب عراقية .

وذكر الوزير في بيان أوردته الوزارة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” بعثة تنقيب عراقية اكتشفت كنز اثاري مهم في تل اسود في منطقة كري سعدة ضمن حدود مدينة الكوفة ، عبارة عن جرة من الفخار تحتوي في داخلها مئة درهم من الفضة ، و حلي ، وقلائد وخواتم ، واقراط ودلايات ذهبية ، واحجار كريمة ، وثمانية عشر دينارا من الذهب الخالص ، تشير الى الخلفاء المعتمد بالله ، والمقتدر والمستكفي بالله “.

وتابع ” اكتشف ايضا الكثير من المسكوكات النحاسية مختلفة الاحجام في اماكن متفرقة من الموقع التي اصابها التلف نتيجة تاثير الرطوبة والاملاح ، فضلا عن العثور على قناني وقوارير زحاجية صغيرة الحجم معمولة بطريقة النفخ الحر ذات اشكال كروية ورقبة طويلة وضيقة لا يتجاوز سمك الزجاج 2 ملم .

وأضاف كذلك عثر على الكثير من الكسر الفخارية ضمن طبقات الدفن منها المزجج والذي اتصف بجودة الصناعة، وألوانه البراقة ونعومته من حيث دقة الصناعة والألوان المستخدمة فيه ومنها أيضا ذات بريق معدني ، وهذه دلائل تشير إلى العصر العباسي المتأخر كما ذكر المنقبون الآثاريين “.