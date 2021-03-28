أكبر تمثيل عربي.. السودان يلحق بركب المتأهلين لأمم أفريقيا

المستقلة/- انتزع منتخب السودان بطاقة التأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا 2-0 اليوم الأحد في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وسجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزع بطاقة التأهل برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول، فيما توقف رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وشهدت الجولة أيضا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي وبرينسيب 3-1.

وبتأهل السودان، ستشهد النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا أكبر تمثيل عربي في تاريخ البطولة، بوجود 6 منتخبات عربية، هي الجزائر ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا بجانب “صقور الجديان”.