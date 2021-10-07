أقوى جوازات السفر حول العالم.. ودول عربية في ذيل التصنيف

المستقلة /- تصدرت اليابان وسنغافورة الترتيب العالمي، حيث يتيح جواز سفر البلدين للمواطنين زيارة 193 دولة حول العالم دون تأشيرة، حسب ما كشف تقرير شركة “هينلي وشركاء الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة”، لأقوى جوازات السفر حول العالم، استنادا إلى بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

بينما احتلت كوريا الجنوبية مع ألمانيا المرتبة الثانية في الترتيب العالمي، حيث تتيج جوازات سفرهما للمواطنين التنقل إليها دون تأشيرة إلى 190 دولة، وجاءت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا في المركز الثالث، ثم النمسا والدنمارك في المركز الرابع، وفرنسا وأيرلندا وهولندا والبرتغال والسويد في المركز الخامس.

أما كوريا الشمالية احتلت المرتبة الـ109 حيث يتيح جواز السفر الكوري الشمالي للمواطنين دخول 39 دولة في العالم دون تأشيرة، وإحتلت 8 دول منها نيبال وفلسطين والصومال واليمن، مرتبة أدنى من كوريا الشمالية في التصنيف.