أقوى جوازات السفر حول العالم.. ودول عربية في ذيل التصنيف

المستقلة /- تصدرت اليابان وسنغافورة الترتيب العالمي، حيث يتيح جواز سفر البلدين للمواطنين زيارة 193 دولة حول العالم دون تأشيرة، حسب ما كشف تقرير شركة “هينلي وشركاء الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة”، لأقوى جوازات السفر حول العالم، استنادا إلى بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

بينما احتلت كوريا الجنوبية مع ألمانيا المرتبة الثانية في الترتيب العالمي، حيث تتيج جوازات سفرهما للمواطنين التنقل إليها دون تأشيرة إلى 190 دولة، وجاءت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا في المركز الثالث، ثم النمسا والدنمارك في المركز الرابع، وفرنسا وأيرلندا وهولندا والبرتغال والسويد في المركز الخامس.

أما كوريا الشمالية احتلت المرتبة الـ109 حيث يتيح جواز السفر الكوري الشمالي للمواطنين دخول 39 دولة في العالم دون تأشيرة، وإحتلت 8 دول منها نيبال وفلسطين والصومال واليمن، مرتبة أدنى من كوريا الشمالية في التصنيف.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أقوى جوازات السفر حول العالم.. ودول عربية في ذيل التصنيف

اخر الاخبار

تعرف على الفئات التي سمحت السعودية بالقدوم اليها بشكل مباشر

اخر الاخبار

شاهد لقاء أبطال نفق الحرية لأول مرة بعد توقيفهم

اخر الاخبار

إدارة بايدن تطلب من الاحتلال وقف بناء المستوطنات في الضفة

اقتصادية

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته في 14 شهرا مقابل اليورو

اخر الاخبار

المفوضية تؤكد عدم شمول التصويت الخاص بالصمت الانتخابي

اخر الاخبار

صلاح الدين : إلقاء القبض على 11 متهما بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم

اخر الاخبار

صلاح الدين : إلقاء القبض على 11 متهما بمواد قانونية مختلفة بضمنهم متهم

اخبار العراق

اليوم .. المنتخب العراقي في مهمة سهلة أمام نظيره لبناني

اخر الاخبار

واشنطن: الانتخابات العراقية فرصة حاسمة للناخبين لتحديد مستقبلهم

اخر الاخبار

نهاية كورونا في الإمارات

اخر الاخبار

هبوط اسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الخميس

اخبار العراق

تعرف على تشكيلة المنتخب العراقي امام نظيره اللبناني

اخر الاخبار

الصحة العالمية تبدأ شحن امدادات طبية خاصة بكورونا إلى كوريا الشمالية

اخبار العراق

لجنة اعمار الموصل تقرر بناء مجمعات سكنيَّة عمودية وأفقية للمواطنين

اخر الاخبار

مكبر صوت ذكي.. شركة سوني تقرر التفوق على جميع منافسيها

اخر الاخبار

مع استمرار الخلافات الجدية.. العلاقات الامريكية الصينية على المحك