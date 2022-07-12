“كينغستون ديجيتال” تكشف عن أحدث محركات أقراص التخزين “داتا ترافيلر ماكس”

المستقلة/- أعلنت كينغستون ديجيتال أوروبا المحدودة، الشركة المتخصصة بالذواكر الخارجية والتابعة لشركة كينغستون تكنولوجي الرائدة عالمياً في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم عن إطلاق أحدث أقراص التخزين “داتا ترافيلر ماكس “DataTraveler® Max Type-A ) (.

وتاتي الوحدات الجديدة مع منفذ Type-A لتصبح إضافة جديدة إلى الإصدار السابق من هذه السلسلة والذي يتميز بمنفذ Type-C®️، وبإضافة هذه الذاكرة الجديدة أكملت كينغستون سلسلتها من ذواكر الجيل الثاني ذات الأداء الاستثنائي والتي تتميز بقدرتها على نقل البيانات بسرعة فائقة وفقًا لأحداث معايير الجيل الثاني منUSB 3.2 Gen 2.

تتميز سلسلة ذواكر داتا ترافيلر ماكس (DT Max) بقدرتها على نقل البيانات بسرعة هائلة تصل إلى 1000 ميغابايت/ ثانية للقراءة و900 ميغابايت/ ثانية للكتابة، ما يجعلها من أسرع أقراص التخزين الموجودة في الأسواق حاليًا والأولى من نوعها.

وتم تصميم المحركات بعناية ودقة؛ حيث تجمع ذاكرة DT Max بين اللونين الأسود والأحمر القاتم مع منفذ Type A، بينما يأتي الإصدار الأول من DT Max باللون الأسود مع منفذ Type C ليسهل التمييز بين الذاكرتين، بالإضافة لوجود غطاء أنيق سهل التحريك يبقي المنفذ مخفي في حالة عدم الاستخدام ويحميه من التلف. وقد أصبح بإمكان المستخدمين نقل وتخزين الملفات الرقمية الكبيرة مثل مقاطع الموسيقى والفيديو بدقة 4K/8K والصور عالية الدقة وغيرها الكثير بسرعة فائقة وسعة تخزين كبيرة تصل إلى 1 تيرابايت.

تأتي الذواكر أيضًا مع فتحة مخصصة لوضع الذاكرة ضمن سلسلة المفاتيح الخاصة بالمستخدم وضوء تشغيل يضيء أثناء التوصيل ما يجعلها مثالية للمستخدمين اللذين يحتاجون الى التخزين اثناء التنقل.

وتعليقًا على الحدث قال “تياغو غوميز”، مدير قسم أقراص التخزين لدى شركة كينغستون: “توفر سلسلة أقراص التخزين DT Max سرعات هائلة رائدة في نقل البيانات مساحة تخزين كبيرة لتمكين المستخدمين من إنشاء ومواكبة متطلبات المحتوى الحالية، فضلًا عن إمكانية استخدامها مع مختلف أنواع الأجهزة حيث تدعم منفذي Type C و Type A”. إن إطلاق ذاكرة جديدة من النوع Type A لاستكمال النجاح الذي حققته سلسلة DT Max يرفع من سقف التوقعات ويمنح كينغستون مجموعة متكاملة من الحلول عالية الأداء فيما يخص قطاع ذواكر التخزين المحمولة”.

تتوفر سلسلة أقراص DataTraveler® Max بسعات تتراوح بين 256 غيغابايت إلى 1 تيرابايت

مزايا ومواصفات أقراص DataTraveler® Max

مزودة بالجيل الأحدث من واجهة التوصيل USB 3.2 Gen 2: يُمكن نقل الملفات بسرعات مذهلة تصل إلى 1000 ميغابايت/ بالثانية لقراءة البيانات و900 ميغابايت/ بالثانية لكتابة البيانات.

سعة تخزين غير مسبوقة: تتوفر الأقراص بسعات تخزين كبيرة تتراوح بين 256 غيغابايت إلى 1 تيرابايت، ما يتيح تخزين وتشغيل كامل مُحتوى المكتبة الرقمية للمستخدمين أثناء تنقلهم.

خيار مزدوج للتوصيل: تتوافق منافذ الأقراص USB Type-C® و Type-A مع الجيل التالي من الحواسيب المحمولة التقليدية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ما يضمن نقل الملفات بمنتهى السهولة.

تصميم فريد: غطاء مُريح قابل للانزلاق يُمكن حمله بيد واحدة، ومؤشر للحالة مع ضوء LED، وحلقة حمل عملية.

سعات التخزين: 256 غيغابايت؛ 512 غيغابايت؛ 1 تيرابايت

الواجهة : USB 3.2 Gen 2

السرعة: سرعة تصل حتى 1000 ميغابايت/ بالثانية لقراءة البيانات، و900 ميغابايت/ بالثانية لكتابة البيانات

الأبعاد: 17 mm x 22.00 mm x 9.02 mm (Type-C)

91.17 mm 22.00 mm x 9.02 mm (Type-A)