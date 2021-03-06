أقدم تغريدة بالتاريخ للبيع.. قيمتها 100 ألف دولار

المستقلة /… أول تغريدة على الإطلاق على “تويتر” معروضة للبيع بعد أن أدرج رئيس Twitter جاك دورسي منشوره الشهير، على موقع Valuables لبيع التغريدات كرموز تذكارية غير قابلة للاستبدال (NFTs).

تلقت التغريدة، المنشورة من حساب Dorsey في مارس من عام 2006، عروضاً الجمعة وصلت إلى 88.8 ألف دولار في غضون دقائق من عرضها في موقع Valuables السوق الرقمي لبيع التغريدات، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

تشير العروض القديمة للتغريدة إلى أنها عُرضت للبيع في ديسمبر، لكن قائمة المعروضات للبيع اكتسبت مزيدًا من الاهتمام بعد تغريدة دورسي الجمعة. NFTs هي ملفات رقمية تعمل كتوقيعات رقمية للمصادقة على من يملك الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

أول تغريدة في تويتر
أول تغريدة في تويتر

تغريدة دورسي البالغة من العمر 15 عاما هي واحدة من أشهر التغريدات على المنصة ويمكن أن تجتذب المزايدين لدفع ثمن باهظ للتذكارات الرقمية الأخرى. وبلغ أعلى عرض للتغريدة 100 ألف دولار الساعة 0125 بتوقيت غرينتش السبت.

منذ إطلاقه قبل ثلاثة أشهر، يقارن موقع Valuables بين شراء التغريدات وشراء بطاقة بيسبول موقعة، وفي حالة تغريدة دورسي فإنه “لا يوجد سوى نسخة موقعة فريدة من التغريدة، وإذا وافق المنشئ على البيع، فيمكن امتلاكها إلى الأبد”.

سيحصل مشتري التغريدة على شهادة رقمية موقعة، باستخدام التشفير، والتي ستتضمن بيانات وصفية للتغريدة الأصلية، وفقًا لموقع Valuables. ستستمر التغريدة في الظهور على موقع Twitter على الويب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

برشلونة يتخطى تقاليده الانتخابية

اخبار مصر

فيديو … محمد رمضان والمضيفة يثير الجدل في الطائرة مجددا

اخبار العراق

العراق يسجل 4068 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة خلال يوم واحد

اخبار العراق

العراق : القبض على 322 شخص بينهم دواعش ومطلوبين ومخالفين للحظر

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن الـ6 من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش

اخبار العراق

أقدم تغريدة بالتاريخ للبيع.. قيمتها 100 ألف دولار

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

أول امرأة قد تقود خارجية ليبيا.. من هي لمياء بوسدرة؟

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة ليقترب من الـ70 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

إغلاق طرق رئيسة في بغداد استعدادا لزيارة دينية

اخبار العراق

عراقيون يتدفقون إلى الكاظمية ببغداد رغم منع التجول

اخر الاخبار

مرة أخرى.. لماذا تتزايد إصابات كورونا حاليا في أوروبا؟

الاخبار

باع طفلته بمزاد على فيسبوك.. والشركة تدخلت بعد فوات الأوان

اخر الاخبار

مصر والسودان يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق لملء سد النهضة

اخبار العراق

بايدن يعيد النظر في تفويضات القوة العسكرية من بينها ضد العراق

اخر الاخبار

زواج توأم عمره 5 سنوات لشقيقته التوأم.. والسبب “غريب”

اخر الاخبار

بابا الفاتيكان يلتقي زعيم الشيعة العراقي في مدينة النجف المقدسة