أقدم تغريدة بالتاريخ للبيع.. قيمتها 100 ألف دولار

المستقلة /… أول تغريدة على الإطلاق على “تويتر” معروضة للبيع بعد أن أدرج رئيس Twitter جاك دورسي منشوره الشهير، على موقع Valuables لبيع التغريدات كرموز تذكارية غير قابلة للاستبدال (NFTs).

تلقت التغريدة، المنشورة من حساب Dorsey في مارس من عام 2006، عروضاً الجمعة وصلت إلى 88.8 ألف دولار في غضون دقائق من عرضها في موقع Valuables السوق الرقمي لبيع التغريدات، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

تشير العروض القديمة للتغريدة إلى أنها عُرضت للبيع في ديسمبر، لكن قائمة المعروضات للبيع اكتسبت مزيدًا من الاهتمام بعد تغريدة دورسي الجمعة. NFTs هي ملفات رقمية تعمل كتوقيعات رقمية للمصادقة على من يملك الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى عبر الإنترنت.

تغريدة دورسي البالغة من العمر 15 عاما هي واحدة من أشهر التغريدات على المنصة ويمكن أن تجتذب المزايدين لدفع ثمن باهظ للتذكارات الرقمية الأخرى. وبلغ أعلى عرض للتغريدة 100 ألف دولار الساعة 0125 بتوقيت غرينتش السبت.

منذ إطلاقه قبل ثلاثة أشهر، يقارن موقع Valuables بين شراء التغريدات وشراء بطاقة بيسبول موقعة، وفي حالة تغريدة دورسي فإنه “لا يوجد سوى نسخة موقعة فريدة من التغريدة، وإذا وافق المنشئ على البيع، فيمكن امتلاكها إلى الأبد”.

سيحصل مشتري التغريدة على شهادة رقمية موقعة، باستخدام التشفير، والتي ستتضمن بيانات وصفية للتغريدة الأصلية، وفقًا لموقع Valuables. ستستمر التغريدة في الظهور على موقع Twitter على الويب.