أفكار هدايا عيد الحب 2022.. هذا ما يفضله الرجال والنساء

المستقلة /- يستغرق البعض وقتاً طويلاً في التفكير بهدية مناسبة وملائمة للأحباء في عيد الحب، الذي يوافق الإثنين المقبل، 14 فبراير/شباط الجاري.

وربما بعد طول تفكير ينتهي الشخص لشراء هدية لا تنال إعجاب الطرف الآخر، وإن لم يبح له بالأمر، خشية إحراجه، أو إلحاق الأذى النفسي به.

في متاجر الهدايا تتعدد أشكال المنتجات وتختلف باختلاف أسعارها وجودتها، وطبيعة الهدية في المقام الأول، ولا فرق في الأمر بين الرجال والسيدات، فالكل يفكّر في هدايا عيد الحب، ويكون التفكير دوماً في ما هي الهدايا التي يحبها الرجل في عيد الحب، وهدايا الفلانتين للبنات.

هدايا عيد الحب للرجال 2022

وضمن هدايا عيد الحب، وأفكار الهدايا للشباب، الملابس باختلاف أشكالها، إذ يميل عدد كبير من الرجال للهدايا العملية، والتي ربما لا تحمل طابعاً رومانسياً، لكنها تكون ذات فائدة.

وتفضل بعض الفتيات شراء نظارة شمسية أو ساعة أنيقة باللون الذي يفضله الرجل، أو محفظة جلدية أنيقة ومميزة، أو عطر مميز، أو حتى سماعات للهاتف المحمول، أو بعض الحلى والإكسسوارات من الفضة، وهي أمور يفضلها الرجال على ما سواها من الأمور.

أجمل هدايا للبنات فى عيد الحب 2022

وتختلف هدايا الفلانتين للنساء قليلاً، إذ يملن إلى الأشياء التي تضفي طابعاً رومانسياً، كالفساتين الأنيقة لا سيما باللون الأحمر، أو حقائب اليد الجلدية المميزة، أو القلادات والحلى والإكسسوارات.

كما يحبذ بعض السيدات الحصول على حذاء مميز وأنيق في تلك المناسبة، إضافة لأشياء أخرى على رأسها الدمى المختلفة والدباديب، أو مساحيق التجميل، والعطور المختلفة.

هدايا عيد الحب للمتزوجين

وهدايا الفلانتين للمتزوجين تصبح أسهل، إذ أن كلا الطرفين بات يعرف كل منهما الآخر بشكل أقرب، ويعرف الأشياء التي تسعده وتبهجه، والأشياء التي يتمنى الحصول عليها أو تنقصه، فيقوم بتقديمها له، على أن يكون ذلك كله مع باقة ورد حمراء مميزة.

وقد يعطي الزوج لزوجته مشغولات ذهبية، كما تقوم هي بإهدائه مشغولات فضية، وقد يتخطى الأمر مسألة الهدايا فتكون هناك مفاجأة لحضور عرض مسرحي أو مشاهدة فيلم بالسينما، أو حضور حفل غنائي على سبيل المثال.

هدايا عيد الحب للمخطوبين

في هذه المرحلة يكون اختيار الهدية صعباً، ففي الفترة التي تسبق الزواج، يحاول كل طرف إرضاء الآخر بكل الطرق، وهذا يأخذ كثيرا من التفكير، ما قد يصعب عملية شراء الهدية، لكن اختيارها، سواء للشباب أو الفتيات، يكون سهلا بمحاولة قراءة كل واحد منهما للآخر.

الشيكولاتة والورد والحفلات والسهر، أمور مهمة في تلك الفترة، كما أن شراء العطور أيضا والتهادي بها قد يكون أمرا جيدا، واختيار الملابس المميزة قبل شرائها للطرف الآخر تعد لافتة وبادرة طيبة.