أفكار لتجديد العلاقة بين المخطوبين

المستقلة /- كما نعلم أن العلاقات أياً كان نوعها قد تبدأ بالتدريج بالتدهور بسبب الروتين المزعج والممل. وفي العلاقة العاطفية بين المخطوبين، فإنهم قد يعتقدوا أنه يمكن تقوية العلاقة من خلال تقديم الزهور والشيكولاتة والهدايا الفاخرة، لكن بالتأكيد هذا شيء خاطيء. فإذا أردتم الإستمرارية في علاقتكما مع كسر حاجز الملل بشكلٍ دائم، نقدم لكم وحسب موقع psychcentral بعض النصائح، فقد تستطيعون من خلالها تجديد العلاقة بينكما، وجعل الإنتعاش والنشاط يقوم بإلغاء روتين علاقتكما ونقلها إلى مستوى آخر كما كانت في بدايتها.

أفكار لتجديد العلاقة بين الخطيبين

1- خططا لرحلة عائلية

من أكثر الأمور التي تقرب المخطوبين من بعضهما البعض، هو تجمع العائلتين وتوطيد العلاقة بينهما ومشاركة الحديث والتواصل معهم. وأفضل شكل للقيام بذلك، هو ترتيب خروجات عائلية. اختارا وجهة سياحية لتستمتعوا بها. أو من الممكن التخطيط لرحلة صغيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مكان قريب منكما، أو الذهاب سوياً لمسرح أو سينما.

2- رسائل العشق

إرسال الرسائل النصية تزيد من الحب والشوق بين المخطوبين

على الرغم من أن كلٍ منكما يعرف مدى حبه عند الآخر، إلا أنه من الشيق بين الحين والآخر أن تُذكِّرا بعضكما بمدى حبكما. اكتبا رسائل العشق للتعبير عن عشقكما أو لكي تتمنيا يوماً طيباً لكلٍ منكما. يمكن إرسال ارسالة عبر الرسائل النصية خلال يوم العمل. حتماً سترتسم إبتسامة جميلة على وجهيكما.

3- الدعم والتشجيع

من منا لا يحب كلمات الثناء والتشجيع؟ هذه حقيقة ثابتة. لذا سيكون تخصيص جزء يومي من وقتك كل طرف للحديث عن الصفات الإيجابية في الطرف الآخر من أفضل الأفكار لتجديد الحب بين المخطوبين، والذي سيكون له أثر إيجابي كبير على نفس الطرف الآخر، وسيؤدي إلى تعزيز العلاقة بينكما واستقرارها.

4- خططا لعشاء رومانسي لكما

من أكثر الأمور التي ممكن أن تكسر الروتين بين المخطوبين هو إستمتاعهما بالأجواء الرومانسية بعشاء هاديء على أضواء الشموع والموسيقى الهادئة. هذه الأجواج تلعب دوراً هاماً في تعميق مشاعر الحب والعشق بين الطرفين. ومن الضروري ترك مناقشة أي مواضيع جدلية في هذه الأجواء، حتى لا يتحول العشاء الرومانسي لجلسة شد وجذب فتفقد روحها وغايتها في تجديد العلاقة.

5- التخطيط للزفاف ليس الموضوع الوحيد

التخطيط للزفاف عملية مرهقة تستغرق كمية كبيرة من الوقت والمال والجهد الجسدي والنفسي، لذلك احرصا على ألا تتمحور جميع أوقاتكما وأحاديثكما ونشاطاتكما حول التخطيط للزفاف. حتى أسوأ ما يصادفكما اقلباه إلى مواقف طريفة تضحكان عليها لأيام بدلاً من أن تحول أيامكما إلى دراما لا داعي لها. يمكنكما قراءة نفس الكتاب بنفس الوقت وناقشاه معاً، العبا بلاي ستيشن، شاهدا مباراة كرة قدم أو أي مباراة رياضية يحبها أحدكما على التلفاز أو في الملعب، تابعا نفس المسلسل، اشتركا بنفس العمل التطوعي، سجلا في دورة رقص أو يوغا أو برمجة عصبية أو أي مجال آخر يستهوي كليكما.