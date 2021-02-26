أفضل 5 علاجات منزلية للتخلص من الصداع

المستقلة /- يصاب الشخص بالصداع، فيفقد على إثره الهدوء، وقد يسبب إصابته بحالة عصبية تقلق حتى أفراد أسرته.

موقع “Boldsky”، اقترح أفضل 5 علاجات منزلية للتخلص من الصداع، أهمها الزنجبيل والثوم.

الزنجبيل

لاحتوائه على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، والتي لها آثار طبية قوية.

الزنجبيل، بحسب الموقع، علاج منزلي مثالي يقلل من التهاب الأوعية الدموية في الرأس، وبالتالي يريحك من الألم.

يوصف بعد نقع جذره في الماء المغلي أو مزجه مع عصير الليمون وشربه مرة أو مرتين في اليوم.

الفلفل

يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الأنف، فبعد رش مسحوق الفلفل على طعامك، وباحتوائه على مادة “الكابسيسين” يمكن أن يساعد في التخلص من الصداع النابض.

يمكن إضافته على الطعام أو القهوة.

القرفة

تعتبر من التوابل الصحية الغنية بمضادات الأكسدة، وتحمي صحة القلب، وتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تعالج الصداع بشكل فعال.

توصف القرفة بعد طحن أعوادها وإضافة بعض الماء إليها لتتحول إلى عجينة سميكة، ووضع المسحوق على الجبين والاستلقاء لمدة 30 دقيقة.

الثوم

يمكن أن يساعد في علاج نزلات البرد والصداع المرتبط بالزكام، له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات ويساعد أيضا في تخفيف الاحتقان، وبالتالي تقليل الألم المرتبط بالصداع.

يجب سلق ثلاث فصوص من الثوم المهروسة وإضافة ملعقتين صغيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الليمون.

الكركم

يستخدم الكركم للصداع العام والنصفي لما له من خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وثبت أن شرب حليب الكركم أو الحليب الذهبي يساعد في تقليل الصداع.

يوصف بغلي كوبًا من الحليب وأضافة ملعقة صغيرة من الكركم إليه، وشربه 3 مرات في اليوم.

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