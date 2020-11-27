أفضل 5 سيارات أقل من 150 حصان

المستقلة /- أغلب محبي السيارات يفضلون السيارات فائقة السرعة، والقوة، وربما كان هذا النوع هو ما يرد إلى الأذهان عند الحديث عن عالم السيارات خاصة وأن الجميع يفضل أن يقودون سيارات تتمتع بقوة مئات الأحصنة.

1- فيات باندا

تعتبر سيارة خفيفة الوزن لا تستهلك الكثير من الوقود ومناسبة للانطلاق على طرق المدن المزدحمة لتساعد قائدها على الانسياب في الزحام ، كما تتيح له ركنها في مساحة صغيرة.

بدأت إنتاج فيات باند عام 1980 ، توقف إنتاجها تدريجيا ليتوقف تمام عام 2003 ، وهذا يعني إنها استمرت 23 عام لذلك تعتبر من أنجح السيارات في أوروبا على الرغم أنها تتمتع بمحرك 100 حصان.

2-سوزوكي جيمني

هي من فئة السيارات أقل من 150 حصان ، حيث إنها خفيفة الوزن وتنتمي إلى فئة سيارات المدينة، وتتمتع بمظهر suv الصغير وبدأت بدأت سوزوكي إنتاجها عام 1970، وهي مخصصة للطرق الوعرة لكن قوتها لا تزيد على 100 حصان.

3-فيات 500

تشهر باسم محبوبة إيطالية فمنذ ان بدأ إنتاجها 1957 احبها الشعب الإيطالي كثير وأقبلوا على شرائها ، كما صنعت منها منذ إنتاجها وحتى عام 1975 اكثر من 3 مليون نسخة ، وهي سيارة بابين ومحرك خلفي، ولكن تبلغ قوة محركها 13 حصان مع إصدارات بقوة 18 ، 22، 38 حصان.

4- مازدا MX-5

سيارة صغيرة تتسع لشخصين فقط وذات تصميم أنيق ، بدأت مازدا إنتاجها عام 1989 ، وطرحتها في عدة أسواق وتعرف السوق الأمريكي باسم ميانا وتم بيع منها منذ إنتاجها ، وحتى عام 1997 اكثر من 400 ألف نسخة ، وهي تتمتع بمحرك رباعي الإسطوانات يولد قوة 132 حصان.

5- ميني أوستن

سيارة صغيرة الحجم بدأت صانعتها إنتاجها للأسواق في عام 1961، وتبلغ قوة محركها 76 حصانًا، ومن جديد نتحدث عن التوفير في استهلاك الوقود وكونها مناسبة بحجمها الصغير للانطلاق عبر زحام المدن.